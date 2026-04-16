يصيب 95% من البشر.. تطوير أجسام مضادة لإيقاف فيروس يرتبط بالسرطان

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. اعتقال "أبو سريع" المتخصص بسرقة الحقائب النسائية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

يصيب 95% من البشر.. تطوير أجسام مضادة لإيقاف فيروس يرتبط بالسرطان

منوعات

2026-04-16 | 08:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
يصيب 95% من البشر.. تطوير أجسام مضادة لإيقاف فيروس يرتبط بالسرطان
155 شوهد

تمكن باحثون من تطوير وسيلة فعالة لحجب فيروس إبشتاين-بار، وهو عدوى منتشرة تصيب نحو 95% من سكان العالم، وترتبط بعدة أنواع من السرطان وأمراض التنكس العصبي وغيرها من الأمراض المزمنة.



واستخدم الفريق فئرانا معدلة وراثيا لإنتاج أجسام مضادة بشرية، وتمكنوا من ابتكار أجسام مضادة وحيدة النسيلة تمنع الفيروس من الالتصاق بالخلايا المناعية البشرية والدخول إليها. 

وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة Cell Reports Medicine، أن أحد هذه الأجسام المضادة كان قادرا على منع العدوى تماما في الفئران ذات الأجهزة المناعية الشبيهة بالبشر.
وقال الدكتور أندرو ماكغواير، الباحث في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخلوية في فرع اللقاحات والأمراض المعدية بمركز "فريد هاتش": "كان العثور على أجسام مضادة بشرية تمنع الفيروس صعبا بشكل خاص لأنه، على عكس الفيروسات الأخرى، يجد فيروس إبشتاين-بار طريقة للارتباط بكل الخلايا البائية المناعية تقريبا. لكننا استخدمنا تقنيات جديدة وتمكنا من سد هذه الفجوة المعرفية، محققين خطوة حاسمة نحو حجب أحد أكثر الفيروسات شيوعا في العالم".

وواجه الباحثون عقبة رئيسية تتمثل في إيجاد أجسام مضادة توقف الفيروس دون أن تسبب استجابة مناعية ضد العلاج نفسه، وهو ما يحدث غالبا عندما تأتي الأجسام المضادة من مصادر غير بشرية. وللتغلب على ذلك، ركز الفريق على بروتينين فيروسيين: الأول يدعى gp350، ويساعد الفيروس على الالتصاق بالخلايا البشرية، والثاني gp42، الذي يسمح للفيروس بالاندماج مع الخلايا والدخول إليها.

وباستخدام نموذج الفئران المعدلة، تمكن العلماء من تحديد جسم مضاد واحد يستهدف بروتين gp350، وثمانية أجسام مضادة تستهدف بروتين gp42.

وقالت كريستال تشان، طالبة الدكتوراه في مختبر ماكغواير: "لم نكتشف فقط أجساما مضادة مهمة ضد الفيروس، بل أثبتنا أيضا فعالية نهج جديد ومبتكر يمكن استخدامه لاكتشاف أجسام مضادة وقائية ضد مسببات أمراض أخرى".

كما كشف تحليل إضافي عن نقاط ضعف محددة على سطح الفيروس، وهو ما قد يساعد على تصميم لقاحات مستقبلية. وفي الاختبارات النهائية، نجح أحد الأجسام المضادة الموجهة ضد بروتين gp42 في حجب العدوى تماما، بينما وفر الجسم المضاد الموجه ضد gp350 حماية جزئية فقط.

وكل عام، يتلقى عدد كبير من الأشخاص حول العالم زراعة أعضاء صلبة أو نخاع عظمي. ويحتاج هؤلاء المرضى غالبا إلى أدوية مثبطة للمناعة، ما قد يسمح للفيروس بالتنشط مجددا أو الانتشار دون رادع، ولا توجد حاليا علاجات موجهة للوقاية من ذلك.

وتعد اضطرابات التكاثر اللمفاوي بعد الزراعة شكلا خطيرا من اللمفوما يمكن أن يتطور بعد الزراعة، وغالبا ما يكون سببها عدوى فيروس إبشتاين-بار غير المنضبطة.

وأوضحت الدكتورة راشيل بندر إجناسيو، أستاذة الأمراض المعدية في المركز وجامعة واشنطن، أن منع وجود الفيروس في الدم يمكن أن يقلل بشكل كبير من حدوث هذه الاضطرابات، ويحد من الحاجة إلى تقليل كبت المناعة، ما يساعد في الحفاظ على وظيفة العضو المزروع وتحسين النتائج للمرضى. وأكدت أن الوقاية من الفيروس ما تزال حاجة غير ملباة في طب الزراعة.

وقد يتعرض المرضى للفيروس من خلال الأعضاء المانحة التي تحمل شكلا كامنا منه، أو قد يعيد كبت المناعة تنشيط الفيروس لدى من سبقت إصابتهم. ويعد الأطفال الذين يخضعون للزراعة معرضين للخطر بشكل خاص، لأن الكثيرين منهم لم يتعرضوا للفيروس من قبل.

ويتصور فريق البحث إعطاء هذه الأجسام المضادة عن طريق التسريب الوريدي لمنع العدوى أو إعادة التنشيط، خاصة لدى الفئات عالية الخطورة. ومن خلال حجب الفيروس مبكرا، يمكن لهذا العلاج أن يساعد في منع المضاعفات الخطيرة.

وقدم المركز طلبات لحماية الملكية الفكرية المتعلقة بهذه الأجسام المضادة. ويعمل الباحثون الآن مع شركاء صناعيين لتقريب هذا الاكتشاف من الاستخدام السريري. وتشمل الخطوات التالية اختبارات السلامة على بالغين أصحاء، ثم تجارب سريرية على المرضى الأكثر عرضة للخطر.

واختتم الدكتور ماكغواير قائلا: "هناك زخم كبير لتحويل اكتشافنا إلى علاج يحدث فرقا كبيرا لمرضى الزراعة. بعد سنوات طويلة من البحث عن وسيلة للحماية من هذا الفيروس، حققنا خطوة مهمة للمجتمع العلمي وللأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفاته".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
Live Talk
Play
Live Talk
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
Play
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
Play
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-15
Play
العراق في دقيقة 15-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-15
Play
نشرة ١٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-15
من الأخير
Play
من الأخير
تمرد الإطار يهدد بإنهاء الجيل القديم - من الأخير م٣ - حلقة ١٠ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-14
Play
تمرد الإطار يهدد بإنهاء الجيل القديم - من الأخير م٣ - حلقة ١٠ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
Play
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
Play
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
Play
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
Play
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
عشرين
Play
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
Play
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.