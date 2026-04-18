ميزة جديدة من يوتيوب: يمكنك التحكم بمقاطع الفيديو القصيرة

ويعمل حاليًا على طرح حل لهذه المشكلة، على الأقل لمستخدمي تطبيق يوتيوب على الهواتف المحمولة.وتتيح ميزة مؤقت فيديوهات يوتيوب القصيرة تحديد المدة التي يرغب المستخدم في قضائها في مشاهدة هذه الفيديوهات، كما يمكن ضبط المؤقت على الصفر لوقف مشاهدة الفيديوهات تماماً.كما توفر غوغل تعليمات لتعطيل الفيديوهات القصيرة أو تفعيل المؤقت في تطبيق يوتيوب، بمدة تصفح قصيرة بـ15 أو 30 أو 45 دقيقة، أو لمدة ساعة أو ساعتين، وعند انتهاء المؤقت، ستظهر رسالة تُفيد بالوصول إلى الحد الزمني المحدد، ولكن يمكن تجاهلها، كما تُشير غوغل إلى إمكانية ضبط تذكيرات لوقت النوم والاستراحات.ولا تزال إمكانية ضبط المؤقت على الصفر غير متاحة للجميع، ووفقًا لمتحدث باسم غوغل لموقع CNET فإن هذه الميزة أُتيحت أولاً للآباء المرتبطين بحسابات خاضعة للإشراف، وما زالت قيد التفعيل التدريجي لجميع المستخدمين الآخرين.وأظهرت دراسة حديثة أجراها على المراهقين الذين يستخدمون تطبيقات وسناب شات وإنستغرام أن الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات على هذه التطبيقات يؤثر في نومهم وإنتاجيتهم.وتتيح يوتيوب للآباء استخدام المؤقت للتحكم في مدة مشاهدة المراهقين لمقاطع الفيديو القصيرة، بما في ذلك ضبط تذكيرات لوقت النوم والاستراحات، كما يمكن لهم وقف تشغيل مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تطبيق يوتيوب على الهاتف المحمول عن طريق ضبط المؤقت على صفر دقيقة.وهذه الميزة متاحة فقط على الهواتف المحمولة، لذا لا يمكن تعطيلها على أجهزة الكمبيوتر حتى الآن.