ملادينوف يكشف عن "شروط" لحماس مقابل التخلي عن سلاحها
المزيد
أطعمة قد تساعد في تبييض الأسنان طبيعيا
منوعات
2026-04-20 | 06:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
167 شوهد
كشفت أخصائية صحة أسنان عبر "تيك توك" عن أربعة أطعمة شائعة يُعتقد أنها تساعد في تبييض الأسنان بشكل طبيعي، إلى جانب دعم صحة الفم بشكل عام، مؤكدة أن هذه العادات الغذائية لا تُغني عن تنظيف الأسنان اليومي.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضحت الأخصائية، أن التفاح والفراولة والكرفس والجبن من أبرز الأطعمة التي قد تساهم في تحسين مظهر الأسنان وتقليل التصبغات السطحية، مشيرة إلى أن تأثيرها يرتبط بخصائصها الطبيعية وطريقة تناولها.
الجبن
وبحسب توصيات متداولة في مجال صحة الفم، فإن الجبن يُعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، ما يساعد على تقوية الأسنان والعظام، كما قد يساهم في موازنة حموضة الفم وتقليل نمو البكتيريا الضارة، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة الأسنان على المدى الطويل.
سر في
الأطعمة المقرمشة
كما أشارت إلى أن الأطعمة المقرمشة مثل التفاح والكرفس والجزر تحفّز إفراز اللعاب داخل الفم، ما يساعد بدوره في تنظيف بقايا الطعام وتقليل تراكم البقع، إضافة إلى دعم الحماية الطبيعية للأسنان من التسوس.
الأناناس
وفي السياق نفسه، يُنسب لبعض أنواع الفاكهة مثل الأناناس دور محتمل في تقليل التصبغات، بفضل احتوائه على إنزيمات طبيعية قد تساعد في تنظيف سطح الأسنان وتخفيف التهابات اللثة، وفقًا لما أشارت إليه بعض الدراسات في مجال طب الأسنان.
ورغم هذه الفوائد المحتملة، يؤكد خبراء صحة الفم أن هذه الأطعمة لا تُعد بديلًا عن العناية الأساسية بالأسنان، والتي تشمل تنظيفها بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا، إلى جانب تقليل استهلاك المشروبات التي تسبب التصبغ مثل القهوة والشاي.
كما ينصح المختصون بضرورة استشارة طبيب الأسنان قبل الاعتماد على أي تغييرات غذائية بهدف تحسين صحة الفم أو تبييض الأسنان، لضمان نتائج آمنة وفعالة.
مقالات ذات صلة
القبض على عربي مارس مهنة طب الاسنان في العراق من دون شهادة
05:45 | 2026-02-13
الذكاء الاصطناعي قد يساعدك في الصيام أيضاً خلال رمضان
09:03 | 2026-02-18
دراسة تكشف علاجا طبيعيا لتحسين وظائف الدماغ
02:50 | 2026-02-05
8 أطعمة شائعة تحتوي على الجيلاتين.. تعرف عليها
12:59 | 2026-02-15
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قانون التجنيد الالزامي يستثني هذه الفئات
سياسة
47.55%
03:24 | 2026-04-19
قانون التجنيد الالزامي يستثني هذه الفئات
03:24 | 2026-04-19
اول رد رسمي حول سرقة الولايات المتحدة "الغيوم" العراقية
محليات
21.56%
07:47 | 2026-04-20
اول رد رسمي حول سرقة الولايات المتحدة "الغيوم" العراقية
07:47 | 2026-04-20
البليهي يتسبب بفوضى.. اشتباكات بعد لقاء الشباب وزاخو
رياضة
15.72%
15:21 | 2026-04-19
البليهي يتسبب بفوضى.. اشتباكات بعد لقاء الشباب وزاخو
15:21 | 2026-04-19
الية جديدة لتوزيع اسطوانات غاز الطبخ على هذه الفئات
محليات
15.16%
13:05 | 2026-04-19
الية جديدة لتوزيع اسطوانات غاز الطبخ على هذه الفئات
13:05 | 2026-04-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الدورة سوق الاثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-20
ناس وناس
منطقة الدورة سوق الاثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-20
عشرين
رئيس الوزراء في العراق… قرار معلّق داخل الإطار - عشرين م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-19
عشرين
رئيس الوزراء في العراق… قرار معلّق داخل الإطار - عشرين م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-19
نشرة أخبار السومرية
١٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-19
نشرة أخبار السومرية
١٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-19
Live Talk
تقلبات سوق الذهب في الشارع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٦ | 2026
11:00 | 2026-04-19
Live Talk
تقلبات سوق الذهب في الشارع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٦ | 2026
11:00 | 2026-04-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الدورة سوق الاثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-20
ناس وناس
منطقة الدورة سوق الاثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-20
عشرين
رئيس الوزراء في العراق… قرار معلّق داخل الإطار - عشرين م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-19
عشرين
رئيس الوزراء في العراق… قرار معلّق داخل الإطار - عشرين م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-19
نشرة أخبار السومرية
١٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-19
نشرة أخبار السومرية
١٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-19
Live Talk
تقلبات سوق الذهب في الشارع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٦ | 2026
11:00 | 2026-04-19
Live Talk
تقلبات سوق الذهب في الشارع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٦ | 2026
11:00 | 2026-04-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
اخترنا لك
ننجز في يوم ونعجز في اخر.. ماسبب تفاوت النشاط لدينا؟
09:49 | 2026-04-16
زائر يقذف محيطات ماء من الفضاء
06:31 | 2026-04-16
دهون الخاصرتين.. كيف يمكن التخلص من التراكمات العنيدة؟
07:02 | 2026-04-15
"يدعم إسرائيل"... أورتاغوس وحبيبها اللبناني إلى الواجهة في مناسبة يهودية!
06:26 | 2026-04-15
العدس… غذاء بسيط بفوائد صحية كبيرة
03:39 | 2026-04-15
المنظفات المنزلية تهدد الأطفال.. أرقام بحجم الحوادث خلال 15 عاما
13:46 | 2026-04-14
