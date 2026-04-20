أطعمة قد تساعد في تبييض الأسنان طبيعيا

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضحت الأخصائية، أن التفاح والفراولة والكرفس والجبن من أبرز الأطعمة التي قد تساهم في تحسين مظهر الأسنان وتقليل التصبغات السطحية، مشيرة إلى أن تأثيرها يرتبط بخصائصها الطبيعية وطريقة تناولها.وبحسب توصيات متداولة في مجال صحة الفم، فإن الجبن يُعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، ما يساعد على تقوية الأسنان والعظام، كما قد يساهم في موازنة حموضة الفم وتقليل نمو البكتيريا الضارة، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة الأسنان على المدى الطويل.سر فيكما أشارت إلى أن الأطعمة المقرمشة مثل التفاح والكرفس والجزر تحفّز إفراز اللعاب داخل الفم، ما يساعد بدوره في تنظيف بقايا الطعام وتقليل تراكم البقع، إضافة إلى دعم الحماية الطبيعية للأسنان من التسوس.وفي السياق نفسه، يُنسب لبعض أنواع الفاكهة مثل الأناناس دور محتمل في تقليل التصبغات، بفضل احتوائه على إنزيمات طبيعية قد تساعد في تنظيف سطح الأسنان وتخفيف التهابات اللثة، وفقًا لما أشارت إليه بعض الدراسات في مجال طب الأسنان.ورغم هذه الفوائد المحتملة، يؤكد خبراء صحة الفم أن هذه الأطعمة لا تُعد بديلًا عن العناية الأساسية بالأسنان، والتي تشمل تنظيفها بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا، إلى جانب تقليل استهلاك المشروبات التي تسبب التصبغ مثل القهوة والشاي.كما ينصح المختصون بضرورة استشارة طبيب الأسنان قبل الاعتماد على أي تغييرات غذائية بهدف تحسين صحة الفم أو تبييض الأسنان، لضمان نتائج آمنة وفعالة.