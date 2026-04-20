روسيا.. تدريب الروبوتات على فهم الإيماءات

وقالت الوزارة:"قام العلماء في جامعة "الدون" التقنية الروسية بتدريب روبوت على فهم الإيماءات، وتم تطوير النظام بالتعاون مع جامعة "ستانكين" الحكومية التكنولوجية، في إطار منحة مقدمة من مؤسسة العلوم الروسية.وبذلك ستصبح الروبوتات الصناعية المحلية قادرة على التعرف على أوامر المشغلين، على غرار نظيراتها الأجنبية، ولكن دون الاعتماد على تقنيات مستوردة."ويعتمد التطوير على دمج بيانات من كاميرا عاديةومستشعر عمق؛ حيث تسجل الكاميرا الصورة، بينما يقيس المستشعر المسافة إلى الأجسام. ويعمل النظامان معا لتعويض عيوب كل منهما، مثل ضعف الإضاءة أو فقدان بيانات العمق، ما يضمن دقة أعلى في التعرف على الحركات. وبناء على هذه البيانات، تم تطوير "وصف حركي" (descriptor) يحدد حركة المشغل بدقة كافية.كما طوّر العلماء النظام باستخدام خوارزميات الرؤية الحاسوبية وتقنيات الشبكات العصبية، بحيث يتعرف على إيماءات الإنسان ويحوّلها إلى أوامر للتحكم بالمعدات الروبوتية عبر واجهة غير تلامسية. ويستقبل البرنامج بيانات الكاميرا ومستشعر العمق، ويتعرف على الحركات التي تمثل أوامر إيمائية، وقد دُرّب على 10 أوامر مختلفة. ثم تُنقل البيانات إلى وحدة التحكم في الروبوت، حيث يُطابق كل إيماءة مع أمر حركي محدد مسبقا.ويسمح هذا النظام بأتمتة عمليات مثل التحميل، والتجميع، والطلاء، والمعالجة بالليزر، والوسم، وغيرها من المهام التي يتعاون فيها الإنسان والروبوت. ويُدعم المشروع ضمن برنامج "أولوية 2030" التابع لوزارة التعليم والعلوم الروسية، إضافة إلى منحة من مؤسسة العلوم الروسية.