"قاتل صامت" قد ينهي حياتنا دون أن نعلم

وقال الطبيب في مقابلة مع الروسية:"مرض القلب الإقفاري الناتج عن تضييق الشرايين التاجية أو تصلب الشرايين يمكن أن يتطور بدون أعراض، وهو المسؤول عن نحو 80% من حالات الوفاة القلبية المفاجئة في . الأشخاص الأكثر عرضة لهذا الخطر هم مرضى ارتفاع ضغط الدم، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن".وأضاف:"من أكثر المعرضين للوفاة القلبية المفاجئة أيضا هم سبق أن تعرضوا لنوبة قلبية، أو يعانون من قصور القلب، أو اضطرابات نظم القلب الخطيرة".ومن بين عوامل الخطر التي أشار إليها الطبيب:ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ، التدخين، قلة النشاط البدني، والتوتر. موضحا أن حوالي 25% من البالغين في روسيا يعانون من السمنة، بينما يعاني 62% من زيادة الوزن، مشددا على أهمية التاريخ العائلي بالنسبة لأمراض القلب، إذ أن حالات الأمراض القلبية الوعائية المبكرة أو وفيات الأقارب قد تشير إلى مخاطر مرتفعة، بما في ذلك خطر الوفاة المفاجئة.وينجم مرض القلب الإقفاري عادة تراكم الدهون أو اللويحات على جدران الشرايين التاجية، ما يسبب تصلب الشرايين ويقلل تدفق الدم، ويمكن تشخيص هذا المرض من خلال إجراء مخطط كهربائية القلب (ECG)، أو اختبار الجهد، أو تصوير الأوعية التاجية من خلال القسطرة، ولتقليل احتمال الإصابة بهذا المرض ينصح بعدم التدخين والتقليل من تناول الأطعمة الدسمة وممارسة الرياضة باستمرار.