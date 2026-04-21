ووفقاً لصحيفة الإندبندنت، اختبر باحثون من معهد لوندكويست للابتكار الطبي الحيوي في مركز هاربر الطبي التابع لجامعة في لوس أنجليس عدداً من أشهر الدردشة، مثل تشات جي بي تي وغروك وجيميناي وميتا إيه آي وديب سيك.وأظهرت النتائج أن نحو نصف الإجابات المتعلقة بعلاج اعتُبرت إشكالية بعد مراجعتها من قبل مختصين، وبيّنت الدراسة أن 30% من هذه الإجابات كانت تحمل مشكلات جزئية، بينما صُنّف 19.6% منها على أنها شديدة الإشكالية، لاحتوائها على معلومات غير دقيقة أو ناقصة تتيح مجالاً واسعاً لسوء الفهم.واوضح الباحث الرئيسي، نيكولاس تيلر، أوضح أن الفريق أخضع هذه الأنظمة لما يُعرف بالاختبار المكثف، حيث طُرحت عليها أسئلة حساسة ومعرّضة لانتشار المعلومات المضللة، بهدف تقييم قدرتها على التعامل مع هذا النوع من المحتوى.وعند سؤال الأنظمة عن بدائل أكثر فعالية من العلاج الكيميائي، بدأت بإطلاق تحذيرات صحيحة بشأن عدم موثوقية هذه البدائل، لكنها واصلت طرح خيارات مثل الوخز بالإبر والعلاجات العشبية والأنظمة الغذائية المضادة للسرطان كخيارات محتملة، رغم غياب الأدلة العلمية القوية على فعاليتها.بل إن بعض الروبوتات ذهبت إلى حد ذكر عيادات تروج لعلاجات بديلة وترفض العلاج الكيميائي.وأشارت الدراسة إلى أن معظم النماذج قدمت أداءً متقارباً، باستثناء «غروك» الذي جاء في المرتبة الأدنى. كما نبّه الباحثون إلى أن استمرار استخدام هذه التقنيات دون ضوابط قد يسهم في انتشار المعلومات الطبية المضللة.