خلل في "إنستغرام" حول صور بعض المستخدمين بالأبيض والأسود

فقد أكدت المنصة المملوكة لشركة "ميتا" لموقع Engadget أن السبب يعود إلى خلل برمجي يؤثر بشكل خاص على الصور بتقنية HDR.وقالت شركة "إنستغرام" في تصريح لها: "في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة تقنية في ظهور بعض صور HDR بشكل غير صحيح بالأبيض والأسود لدى شريحة من الحسابات".وكانت هناك شكاوى مؤرخة في 18 و19 أبريل، ما يعني أن المشكلة استمرت لفترة أطول قليلا بالنسبة لبعض المستخدمين.وبغض النظر عن الوقت الذي بدأ فيه الخلل في التسبب بالمشاكل، أكد فريق "إنستغرام" أنه تم تصحيح المشكلة منذ ذلك الحين. وإذا كانت منشوراتك ما تزال تظهر بالأبيض والأسود، أكدت "إنستغرام" إن الإصلاح سيعيد منشورات الصور المتأثرة تلقائيا إلى حالتها الأصلية خلال الساعات القليلة القادمة. وأضافوا: "نعتذر عن أي إزعاج".