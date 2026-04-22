Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تخطط لرفع الميزانية المخصصة لاحتياجات الناتو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"وفاة فضل شاكر داخل السجن"... إليكم الحقيقة واخر مستجدات قضيته!

منوعات

2026-04-22 | 05:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;وفاة فضل شاكر داخل السجن&quot;... إليكم الحقيقة واخر مستجدات قضيته!
تصدّر خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنان اللبناني فضل شاكر داخل السجن مواقع التواصل الاجتماعي، ما أحدث حالة من الصدمة والبلبلة بين المتابعين في لبنان والعالم العربي، وسط تفاعل واسع وتساؤلات حول صحة هذه المعلومات.


إلا أن هذه الأنباء سرعان ما تبيّن أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث نفى الصحافي اللبناني ربيع فران الخبر بشكل قاطع، مؤكداً أن فضل شاكر بخير، ومشيراً إلى أن بعض الحسابات تتعمد نشر أخبار كاذبة بهدف لفت الانتباه وإثارة الجدل عبر المنصات الرقمية.
وفي السياق نفسه، تداول ناشطون معلومات تفيد بأن الحالة الصحية للفنان ليست حرجة كما أُشيع، نافين بشكل واضح كل ما تم تداوله حول وفاته داخل السجن، ومؤكدين أن ما يُنشر يندرج ضمن موجة الشائعات المتكررة التي تستهدف الفنان بين الحين والآخر.

بدوره، نفى إياد النقيب، مدير أعمال الفنان اللبناني فضل شاكر، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن وفاته داخل السجن على خلفية القضايا المنظورة بحقه أمام القضاء اللبناني.

وأوضح النقيب، في تصريحاتٍ صحفية، أن فضل شاكر يتمتع بصحةٍ جيدة، ولا يعاني من أي أعراضٍ صحية تدعو للقلق أو تبرر ما يتم تداوله حول حالته، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه أجرى تواصلًا صباح اليوم مع المحامية أماتا مبارك، الوكيلة القانونية للفنان، والتي أكدت بدورها أن وضعه الصحي مستقر ولا يستدعي القلق، ما ينفي صحة الأنباء المنتشرة، وفق تعبيره.

وبيّن أن إدارة الأعمال تعمّدت عدم الرد عبر بياناتٍ رسمية على الحسابات التابعة للفنان في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب زيادة تداول هذه الأخبار، انطلاقًا من قناعةٍ بأن الرد عليها لن يمنع انتشارها. كما وجّه رسالة طمأنة إلى الجمهور، مؤكدًا أن الفنان بخير، وأن ما يتم تداوله غير صحيح.

في سياقٍ متصل، تترقب الأوساط المعنية جلسة محاكمة فضل شاكر المقررة يوم الجمعة 24 نيسان الجاري، للاستماع إلى المرافعات النهائية في القضايا الموجهة إليه، والتي تشمل التحريض على القتل، وتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحةٍ غير مشروعة، في وقتٍ تشير فيه تقديرات إلى إمكانية التوصل إلى تسويةٍ قضائية قد تنتهي ببراءته، خاصةً بعد مثول المدعي هلال حمود لأول مرة أمام المحكمة خلال شباط الماضي، وإدلائه بشهادته في قضية أحداث صيدا.

من المنتظر أيضًا عقد جلسةٍ أخرى يوم 26 أيار المقبل، وذلك عقب قرار المحكمة العسكرية اللبنانية في 24 آذار الماضي تأجيل النظر في القضية بناءً على طلب فريق الدفاع، لإتاحة تقديم طلباتٍ إضافية، حيث يُتوقع أن تشكل هذه الجلسة محطةً مهمة في مسار القضية المرتبطة بأحداث عبرا والاشتباكات التي وقعت بين الجيش اللبناني ومجموعة أحمد الأسير، والتي حظيت بمتابعةٍ واسعة في لبنان خلال السنوات الماضية.



حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
عشرين
Play
عشرين
الوقت ينفد داخل الإطار… إما رئيس وزراء أو أزمة دستورية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-21
الوقت ينفد داخل الإطار… إما رئيس وزراء أو أزمة دستورية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-21
العراق في دقيقة 21-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-21
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-21
Live Talk
Play
Live Talk
انتحال الشخصية بين النص القانوني والتطبيق العملي في العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-21
انتحال الشخصية بين النص القانوني والتطبيق العملي في العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
Play
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
Play
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.