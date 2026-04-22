Sumer Fm
واشنطن: ترامب يحتفظ بالعديد من الخيارات لمواجهة إيران
تحذير هام لمستخدمي Gmail
منوعات
2026-04-22 | 12:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
452 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
تحذر غوغل مستخدمي خدمة Gmail من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تنتحل إشعارات أمنية رسمية، بهدف خداع الضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية وكلمات المرور.
وتوضح الشركة أن بعض المستخدمين يتلقون رسائل أو تنبيهات على هواتفهم تدّعي وجود "نشاط مشبوه" في حساباتهم، لكنها في الواقع قد تكون رسائل مزيفة صممها مخترقون لإيهام الضحية بضرورة اتخاذ إجراء عاجل.
وكشف أحد مستخدمي موقع "ريدت" أنه تلقى رسالة تبدو وكأنها من Gmail تفيد بأن حسابه تم اختراقه ويحتاج إلى استعادة فورية. وأضاف أنه سبق أن تلقى تنبيهات مشابهة تزعم وجود محاولات تسجيل دخول من دول مختلفة مثل فنزويلا وبنغلاديش.
لكن تبين لاحقا أن هذه الرسائل كانت جزءا من عملية تصيّد احتيالي، حيث تم خداع المستخدم للنقر على رابط قاده إلى صفحة مزيفة تشبه موقع غوغل، بهدف سرقة كلمة المرور ورقم الهاتف.
وتحذر غوغل من أن المهاجمين أصبحوا يقلّدون رسائلها الأمنية الرسمية بشكل متقن لإثارة الذعر ودفع المستخدمين إلى التصرف بسرعة دون تحقق. وتؤكد الشركة أنها لا تطلب أبدا كلمات المرور أو البيانات الشخصية عبر روابط في رسائل غير رسمية.
وتشير التحقيقات إلى أن الضحية لم يدرك وقوعه في الفخ إلا بعد مراجعة سجل النشاط في حسابه على غوغل، حيث لم يجد أي محاولات تسجيل دخول مشبوهة حقيقية.
كما يحذر خبراء الأمن السيبراني من أن فتح مثل هذه الروابط على الهاتف قد يؤدي إلى تثبيت برامج ضارة، خاصة على أجهزة "أندرويد"، حيث يمكن أن تتخفى هذه البرمجيات في شكل أدوات "فحص أمني" مزيفة، ما يتيح للمهاجمين الوصول إلى الجهاز وسرقة البيانات أو التجسس على المستخدم.
وفي ضوء هذه التهديدات، توصي غوغل المستخدمين بعدم النقر على أي روابط واردة في رسائل تحذيرية، والتوجه مباشرة إلى حساباتهم عبر الموقع الرسمي للتحقق من أي تنبيهات أمنية.
كما تنصح الشركة بمراجعة "الأحداث الأمنية الأخيرة" داخل إعدادات الحساب، والتي تُظهر أي محاولات تسجيل دخول غير معتادة مع تفاصيل الموقع والوقت، ما يساعد على كشف النشاط المشبوه.
وفي حال ظهور أي نشاط غير مألوف، يمكن للمستخدم اختيار "تأمين الحساب" واتباع خطوات تغيير كلمة المرور فورا.
ويشدد خبراء الأمن على أهمية تفعيل المصادقة الثنائية، وهي ميزة تضيف طبقة حماية إضافية عبر إرسال رمز تحقق إلى الهاتف أو تطبيق المصادقة عند تسجيل الدخول، ما يجعل اختراق الحساب أكثر صعوبة.
وتؤكد غوغل أن الهجمات الإلكترونية على مستخدمي Gmail تتزايد عالميا، وأن المحتالين يعتمدون بشكل متكرر على رسائل مزيفة تحمل عبارات مثل "تم منع تسجيل دخول مشبوه" لإقناع الضحايا بالنقر على روابط خبيثة.
كما ينصح خبراء الأمن باستخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل موقع، وتجنب إعادة استخدامها، لأن ذلك يقلل من احتمالية اختراق عدة حسابات في حال تسريب واحدة منها.
ويختتم مختصون تحذيراتهم بالتأكيد على أن أكثر وسائل الحماية فعالية اليوم هي الوعي الرقمي، والتحقق من مصدر أي رسالة قبل اتخاذ أي إجراء.
أحدث الحلقات
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
Live Talk
تلوث المياه في العراق وأثره على الثروة السمكية - الحلقة ٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-22
Live Talk
تلوث المياه في العراق وأثره على الثروة السمكية - الحلقة ٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-22
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
الأكثر مشاهدة
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
Live Talk
تلوث المياه في العراق وأثره على الثروة السمكية - الحلقة ٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-22
Live Talk
تلوث المياه في العراق وأثره على الثروة السمكية - الحلقة ٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-22
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
