واشنطن: ترامب يحتفظ بالعديد من الخيارات لمواجهة إيران
المزيد
خطر خفي في أكياس الشاي

2026-04-22 | 13:01
Alsumaria Tv
خطر خفي في أكياس الشاي
202 شوهد

السومرية نيوز- منوعات
تثير أكياس الشاي مخاوف صحية متزايدة بعد أن كشفت أبحاث حديثة أنها قد تطلق مليارات الجزيئات البلاستيكية الدقيقة والنانوية في كوب واحد، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على صحة الإنسان.

وتشير دراسات علمية إلى أن هذه الجسيمات المتناهية الصغر قد تنتقل إلى الجسم عبر الطعام والشراب، حيث يمكن أن تستقر في الأنسجة، فيما لا تزال آثارها الصحية الطويلة المدى قيد البحث، رغم وجود مؤشرات أولية تربط التعرض لها بتأثيرات خلوية مختلفة.
ووفق تحليل شمل 19 دراسة أجراها باحثون في إيران والمملكة المتحدة، قد يحتوي كيس الشاي الواحد على نحو 1.3 مليار جسيم بلاستيكي وهو جاف، بينما قد يرتفع العدد إلى حوالي 14.7 مليار جسيم بعد النقع في الماء الساخن، نتيجة تفكك المواد بفعل الحرارة.
وتُظهر النتائج أن الأكياس المصنوعة من النايلون أو البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) تطلق كميات أكبر من الجسيمات عند التعرض للماء القريب من الغليان، مقارنة بمواد أخرى.
ويرجّح العلماء أن مصدر هذه الجسيمات قد يكون مادة تصنيع الكيس نفسها، أو التلوث خلال الإنتاج، أو تسرب مركبات كيميائية، إلا أن تحديد المصدر الدقيق ما يزال غير محسوم.
ولا يقتصر التعرض للبلاستيك على أكياس الشاي فقط، إذ قد تحتوي المشروبات المعبأة مثل الشاي الجاهز وكذلك شاي الفقاعات، على جسيمات بلاستيكية مصدرها العبوات أو الأدوات المستخدمة مثل الأكواب والأغطية والمصاصات.
ورغم ذلك، يشير الخبراء إلى أن هناك خطوات يمكن أن تقلل من التعرض، أبرزها استخدام الشاي السائب بدل الأكياس، أو اختيار أكياس مصنوعة من الورق بدل البلاستيك، إضافة إلى شطف الأكياس قبل الاستخدام وتجنب تسخينها في الميكروويف، مع الإشارة إلى أن بعض هذه الطرق أقل فاعلية مع الأكياس البلاستيكية.
وتنتشر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة اليوم على نطاق واسع في الغذاء والماء وحتى في أنسجة الجسم، فيما يتسابق العلماء لفهم آثارها الصحية على المدى البعيد.
وتُعرّف هذه الجسيمات بأنها قطع بلاستيكية متناهية الصغر يمكن رؤيتها بالمجهر، بينما الجسيمات النانوية أصغر بكثير إلى درجة تمكنها من اختراق الخلايا والدخول إلى مجرى الدم والأنسجة.
وتشير دراسات إلى أن كيس شاي بلاستيكي واحد قد يطلق ملايين الجسيمات الدقيقة ومليارات الجسيمات النانوية في كوب واحد، كما أن بعض أنواع الأكياس تطلق كميات متفاوتة بحسب خامتها وطريقة استخدامها.
كما أظهرت أبحاث أن التسخين في الميكروويف يزيد من كمية الجزيئات المنبعثة، في حين تختلف مستويات التلوث بين أنواع الأكياس، بما في ذلك تلك التي تُسوّق على أنها قابلة للتحلل.
وتحذر دراسات من أن القياسات الحالية قد تقلل من حجم المشكلة الفعلي، لأن بعض طرق التحليل لا ترصد سوى الجسيمات الأكبر حجما.
ويزداد القلق العلمي مع رصد هذه الجسيمات في الدم والرئتين والكبد، وحتى في أنسجة بعض الأورام، ما يعزز الحاجة إلى مزيد من الأبحاث.
وتشير دراسات مخبرية إلى أنها قد تُسبب إجهادا تأكسديا يؤدي إلى تلف الخلايا والحمض النووي، وهو ما قد يرتبط بآليات مرتبطة بتطور الأمراض على المدى الطويل.
كما أظهرت أبحاث أخرى ارتفاع مستويات هذه الجسيمات في أنسجة سرطانات مختلفة مقارنة بالأنسجة السليمة، دون وجود دليل قاطع حتى الآن على علاقة سببية مباشرة.
وتشير مراجعات علمية إلى أن هذه الجسيمات قد تنقل معها مواد كيميائية مثل الفثالات والمعادن الثقيلة، والتي ارتبط بعضها باضطرابات هرمونية وأنواع من السرطان.
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
Play
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
Play
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
Play
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
Live Talk
Play
Live Talk
تلوث المياه في العراق وأثره على الثروة السمكية - الحلقة ٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-22
Play
تلوث المياه في العراق وأثره على الثروة السمكية - الحلقة ٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
Play
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
Play
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
Play
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
Play
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
Play
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
Play
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
Play
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
اخترنا لك
تحذير هام لمستخدمي Gmail
12:58 | 2026-04-22
منافذ USB بالألوان.. ماذا يعني الأزرق والأسود؟
10:58 | 2026-04-22
"وفاة فضل شاكر داخل السجن"... إليكم الحقيقة واخر مستجدات قضيته!
05:22 | 2026-04-22
ابتكار غشاء مضاد للفيروسات للهواتف الذكية
03:22 | 2026-04-22
خلل في "إنستغرام" حول صور بعض المستخدمين بالأبيض والأسود
01:29 | 2026-04-22
تحذير من معلومات علاج السرطان عبر روبوتات الدردشة
09:56 | 2026-04-21

