الحرب في إيران تهدد برفع أسعار "الواقيات الذكرية" عالميا

وتقول الشركة، التي تتخذ من مقراً لها، إن الحرب في تعرقل إمدادات بالمواد الخام المستخدمة في تصنيع الواقيات الذكرية.وقال غوه كيات، الرئيس التنفيذي لكاريكس، إن تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل حاد منذ بداية الصراع، بتصريحات في مقابلات مع وكالتَي رويترز وبلومبرغ للأنباء.وتنتج كاريكس أكثر من خمسة مليارات واقٍ ذكريّ في العام، كما تزوّد الشركة علامات عالمية رائدة مثل ديوركس وتروجان، فضلاً عن منظومات صحيّة حكومية كخدمة العامة في المملكة المتحدة(أن أتش أس- NHS).وتعطّلت إمدادات النفط عالمياً بشدّة منذ هدّدت إيران باستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز، رداً على هجمات أمريكية وإسرائيلية.هذه التهديدات أدّت إلى إغلاق المضيق فعلياً، ما أدى بدوره إلى تعطيلات ضخمة لسلاسل الإمداد العالمية.