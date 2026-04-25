ناكر المعروف بأبهى صورة.. وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته

PasteCancelوقد كتب الموقع في تقريره: "مدير شركة حماية البيئة الذي كرس حياته لحمايةو يقوم بدورية صباحية رفقة فريقه في محمية "سامارا كارو"، عندما انقض عليه فجأة وحيد قرن أسود يزن 1300 كيلوغرام، وأحدث إصابات قاتلة أدت إلى وفاته في المكان مباشرة.وتعمل شركته في مجال مكافحة الصيد غير القانوني، كما توفر الأمن والحماية لحيوانات وحيد في عدة مناطق بجنوب إفريقيا.وتجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا تضم أكبر حصة من أعداد وحيد القرن في العالم، وتكافح البلاد منذ سنوات عديدة أزمة الصيد غير القانوني، وهو ما أدى إلى تعرض وحيد القرن الأسود لخطر الانقراض.