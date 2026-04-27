كيف تؤثر الوحدة على الجسم وتزيد خطر الوفاة المبكرة؟

وأشار ويبرلي إلى أن هذا الأمر ليس مبالغة، بل يستند إلى دراسات طويلة الأمد، لافتاً إلى أن تأثير الوحدة يطال أيضاً اضطراب هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، ما ينعكس سلباً على العامة.ومع التقدم في العمر، ولا سيما بعد سن الأربعين، تبدأ تغيّرات بيولوجية طبيعية بالظهور، من بينها تراجع كفاءة الميتوكوندريا، واختلال التوازن الهرموني، وارتفاع مستويات الالتهاب المزمن. وتُسهم هذه العوامل، إلى جانب مقاومة الإنسولين، في زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب وتراجع القدرات الذهنية.في المقابل، يلفت الاختصاصي إلى أن نمط الحياة يلعب دوراً أساسياً في تسريع هذه التغيرات أو الحد منها، إذ لا تقتصر فوائد العلاقات الاجتماعية النشطة على الجانب النفسي، بل تمتد لتشمل تعزيز الحركة اليومية، وتنظيم النوم، وتحسين العادات الغذائية.كما يبرز مفهوم "الهدف في الحياة" كعامل مؤثر في إطالة العمر، حيث أظهرت دراسات أُجريت في "المناطق الزرقاء"، التي يشتهر سكانها بطول أعمارهم، أن وجود دافع يومي للاستيقاظ يُعد من أبرز مؤشرات العيش لفترات أطول.ويحذّر ويبرلي من أن التقاعد قد يتحول إلى مرحلة تراجع في حال فقدان النشاط اليومي والروابط الاجتماعية، ما يسرّع التدهور الجسدي والذهني.ويشدد أخيراً على أهمية الحركة اليومية حتى خارج إطار التمارين الرياضية، موضحاً أن أنشطة بسيطة كالمشي أو صعود الدرج يمكن أن تُحدث فرقاً يصل إلى نحو 1000 سعرة حرارية يومياً بين الشخص النشيط ونظيره الخامل.