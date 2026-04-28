كم حبة تمر تحتاج يومياً؟ خبراء يجيبون

ويعدُّ التمر غنياً بالألياف والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعله من أبرز الأغذية الطبيعية الداعمة للصحة.أيضاً، يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، ودعم توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.كذلك، يضمُّ التمر مركبات مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.أيضاً، أظهرت أبحاث أن التمر قد يساهم في خفض مؤشرات الالتهاب في الدماغ، ما قد يقلل خطر أمراض مثل ألزهايمر ويحسن الوظائف الإدراكية.مع هذا، يوفر التمر طاقة سريعة بفضل سكرياته الطبيعية، لكنه يمتاز بمؤشر جلايسيمي منخفض نسبياً، ما يساعد على استقرار سكر الدم عند تناوله باعتدال.كذلك، يحتوي التمر على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، التي تساهم في الحفاظ على كثافة العظام والوقاية من الهشاشة.مع هذا، يوصي خبراء التغذية بتناول نحو 2–3 حبات تمر يومياً ككمية "مثالية" تجمع بين الفائدة وتجنّب الأضرار، وذلك لأسباب علمية تتعلق بالتوازن الغذائي.وفعلياً، فإن 3 تمرات تمنح الجسم جيدة من الألياف، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، إضافة إلى مضادات الأكسدة، وهي عناصر كافية لدعم الهضم والطاقة دون الحاجة لكميات أكبر.ورغم أنه طبيعي، يحتوي التمر على نسبة مرتفعة من السكريات (حوالي 60–70%). وعليه، فإن تناول كمية كبيرة منه تؤدي إلى زيادة في السعرات الحرارية مع احتمال زيادة الوزن مع الوقت.