لا واتساب في هذه الهواتف

ويأتي هذا القرار في إطار تحديث لدعم ميزات جديدة وتحسينات، على سبيل المثال، يعمل على فقاعات الإشعارات التي ستُتيح ظهور المحادثات كأيقونات عائمة على الشاشة، وبينما يدعم نظام أندرويد النوافذ العائمة بالفعل.ويهدف واتساب إلى تبسيط الوصول إليها من خلال واجهته الخاصة، ومع ذلك، قد لا تعمل هذه الميزات بكفاءة على الأجهزة القديمة، وهذا أحد أسباب رفع الشركة للحد الأدنى من متطلبات التشغيل.وبحسب التقرير، إن الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد 5.0 و5.1 لن تتمكن من تشغيل التطبيق بعد هذا الموعد النهائي.وقد يؤثر هذا الإجراء على المستخدمين في المناطق التي لا تزال تستخدم فيها الهواتف الذكية القديمة على نطاق واسع، بما في ذلك الهند والبرازيل وباكستان وأجزاء من جنوب وأفريقيا، ويعمل العديد من هذه الأجهزة بإصدارات قديمة من نظام أندرويد لم تعد تتلقى تحديثات.ويؤثر هذا التحديث على أجهزة أندرويد فقط، أما أجهزة آيفون وآيباد التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، فستستمر في دعم واتساب دون أي تغييرات.