رجل ينبش قبر شقيقته بسبب 200 دولار.. فيديو

في حادثة صادمة في أوديشا بالهند، أقدم رجل على نبش قبر شقيقته المتوفاة وأحضر هيكلها العظمي إلى البنك… ليُثبت أنها توفيت.



القصة بدأت عندما حاول سحب مبلغ بسيط (20 ألف روبية) من حسابها، لكن موظفي البنك أصرّوا على حضور صاحبة الحساب شخصيًا.

ورغم إبلاغهم مرارًا بأنها توفيت، لم يتم… pic.twitter.com/m0WrCGTSaf — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) April 28, 2026

في 27 أبريل، دخل رجل من السكان القبليين يُدعى جيتو موندا إلى أحد فروع أوديشا غرامين بنك بمنطقة باتانا، حاملاً جثة شقيقته المتوفاة، في محاولة يائسة لإقناع الموظفين بصرف مبلغ لا يتجاوز 19,300 روبية (نحو 200 دولار).كان الرجل قد فقد شقيقته كالرا موندا في 26 يناير، ومنذ ذلك الحين، تردد مراراً على البنك لسحب مدخراتها البسيطة. إلا أن طلبه قوبل بالرفض بسبب عدم استيفاء الشروط الرسمية، التي تضمنت تقديم شهادة وفاة أو مستند يثبت صلته القانونية بها كوريث.وفقاً لما نقلته صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا»، لم يتمكن الرجل من فهم طبيعة هذه الإجراءات أو توفير المستندات المطلوبة، بسبب أميّته وعدم إلمامه بالنظم المصرفية، ما أدخله في دائرة من العجز والتكرار دون نتيجة.ومع استمرار الرفض، أقدم على خطوة صادمة؛ إذ قام بنبش قبر شقيقته، ونقل جثتها إلى البنك باعتبارها «الدليل الوحيد» الذي يملكه لإثبات وفاتها، في تصرف عكس حجم اليأس الذي بلغه.المشهد أثار ذهول الحاضرين داخل الفرع، ووصفه شهود عيان بأنه مؤلم وغير مسبوق. وعلى الفور، أبلغت إدارة البنك الشرطة، التي حضرت إلى الموقع وتعاملت مع الواقعة.وقال الضابط كيران برساد ساهو إن الحادثة تعكس فجوة كبيرة في الوعي بالإجراءات المصرفية، موضحاً أن الرجل لا يدرك مفاهيم أساسية مثل «الوريث القانوني» أو «المستفيد البنكي».من جانبه، أكد المسؤول المحلي ماناس داندا بات أن السلطات ستتدخل لحل الأزمة، مشيراً إلى إعادة دفن الجثة بشكل لائق بحضور الجهات الأمنية.