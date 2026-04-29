رسميًا بهذا الموعد.. وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن وقفة لعام 2026 ستوافق يوم الثلاثاء 26 ايار، وهو اليوم الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك .ويحظى يوم عرفة بمكانة خاصة، إذ يستحب صيامه لغير الحجاج لما له من فضل عظيم، حيث يكفر ذنوب عامين، ويعد من أعظم أيام السنة للدعاء والتقرب إلى الله.ووفقًا للحسابات الفلكية، من المنتظر أن يكون أول أيام يوم الأربعاء 27 ايار 2026، على أن تستمر أيام العيد حتى يوم السبت، بإجمالي 4 أيام احتفال.وتوضح الحسابات أن شهر سيولد يوم السبت 16 ايار 2026 في تمام الساعة 10:02 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو يوم الرؤية، إلا أن لن يكون مرئيًا عند غروب الشمس في أغلب والإسلامية.ويغرب القمر قبل الشمس في المكرمة بنحو 13 دقيقة، وفي القاهرة بنحو 7 دقائق، بينما تتراوح مدة غروبه في باقي الدول بين دقيقة و35 دقيقة، ما يشير إلى أن الأحد 17 ايار سيكون المتمم لشهر ذي القعدة، وأن الاثنين 18 ايار هو غرة شهر ذو الحجة فلكيًا.ورغم دقة الحسابات الفلكية، فإن الإعلان النهائي لموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى يعتمد على الرؤية لهلال شهر ذو الحجة، والتي تصدر عن الجهات المختصة في كل دولة.