استهزاء أوروبي ثنائي من ترامب... الملك تشارلز وماكرون يستعيدان التاريخ!

وضمن جدول زيارته الرسمية إلى والتي تمتد لأربعة أيام وانطلقت يوم الاثنين، أقام الرئيس الأمريكي ترمب حفل عشاء مساء الثلاثاء على شرف الملك.وخلال الحفل، اختار الملك الرد بذكاء ودبلوماسية على تصريح شهير وسبق لترمب أن أدلى به، قال فيه: "لولا لكانت أوروبا تتحدث اليوم". ليرد عليه الملك بابتسامة قائلا: "لولا إنجلترا، لكنت الآن تتحدث الفرنسية".فاستغل الموقف ليعيد نشر المقطع على حسابه عبر منصة إكس ويعلق عليه: لكان ذلك أنيقاً!