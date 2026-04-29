استهزاء أوروبي ثنائي من ترامب... الملك تشارلز وماكرون يستعيدان التاريخ!
منوعات
2026-04-29 | 09:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
314 شوهد
في مشهد لافت تزامنا مع احتفالات
الولايات المتحدة
بالذكرى الـ 250 لاستقلالها عن
التاج البريطاني
، خطف التفاعل الذي دار خلال حفل عشاء رسمي في
واشنطن
الأنظار، بعدما تحوّل إلى لحظة طريفة بين الملك
تشارلز
والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، عكست أبعادًا سياسية وتاريخية.
وضمن جدول زيارته الرسمية إلى
واشنطن
والتي تمتد لأربعة أيام وانطلقت يوم الاثنين، أقام الرئيس الأمريكي
دونالد
ترمب حفل عشاء مساء الثلاثاء على شرف الملك.
وخلال الحفل، اختار الملك
تشارلز
الرد بذكاء ودبلوماسية على تصريح شهير وسبق لترمب أن أدلى به، قال فيه: "لولا
الولايات المتحدة
لكانت أوروبا تتحدث
اللغة الألمانية
اليوم". ليرد عليه الملك بابتسامة قائلا: "لولا إنجلترا، لكنت الآن تتحدث الفرنسية".
فاستغل
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
الموقف ليعيد نشر المقطع على حسابه عبر منصة إكس ويعلق عليه: لكان ذلك أنيقاً!
