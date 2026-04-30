شرب زيت الزيتون صباحاً.. عادة صحية أم سلاح ذو حدين؟

ويلجأ الكثيرون لتناوله في الصباح لتعزيز صحة القلب وتحسين الهضم، معتقدين أنه وسيلة مثالية لبدء اليوم بجرعة مركزة من المغذيات.ومع تزايد الاهتمام بالخيارات الطبيعية والصحية، أصبح شرب زيت على الريق ممارسة شائعة، تتطلب فهمًا دقيقًا لفوائدها الحقيقية وآثارها الجانبية المحتملة، لضمان الاستفادة القصوى من دون أضرار صحية.1. صحة القلب والأوعية الدمويةيحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من حمض الأوليك، وهو دهون أحادية غير مشبعة تساعد في تقليل الالتهابات وخفض مستويات الضار.وهذا يساهم بشكل مباشر في حماية الشرايين من التصلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية المفاجئة.2. تحسين كفاءة الجهاز الهضمييعمل الزيت كمليّن طبيعي يساعد في تليين الأمعاء وتسهيل حركة الفضلات، مما يعالج الإمساك بفعالية. كما أنه يحفز إنتاج الإنزيمات الهاضمة، مما يحسن من عملية امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي يتم تناوله لاحقاً خلال ساعات اليوم المختلقة.3. مكافحة الأكسدة والالتهابات المزمنةزيت الزيتون غني بمركبات "البوليفينول" وفيتامين E، وهي مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف الجذري.يساعد تناوله صباحًا على خفض مستويات البروتين التفاعلي (CRP)، مما يخفف الالتهابات المزمنة في الجسم، ويقلل من آلام المفاصل ويبطئ ظهور علامات الشيخوخة ويعزز العامة.رغم فوائده العديدة، قد يترتب على الإفراط في تناول زيت الزيتون بعض الأضرار والمحاذير التي يجب مراعاتها:- زيادة الوزن والسعرات الحراريةرغم احتوائه على دهون صحية مفيدة، فإن زيت الزيتون غني جدًا بالسعرات الحرارية.وتناول كميات كبيرة منه يوميًا من دون مراقبة قد يؤدي إلى زيادة غير مرغوب فيها في الوزن، لذا من المهم موازنة استهلاكه مع إجمالي السعرات الحرارية اليومية المسموح بها للجسم.- اضطرابات الجهاز الهضمي المفاجئةبالنسبة لبعض الأشخاص، قد يسبب شرب زيت الزيتون على معدة فارغة شعورًا بالغثيان أو حدوث إسهال، نتيجة التحفيز السريع للمرارة والأمعاء.لذلك يُنصح بالبدء بكميات صغيرة جدًا لاختبار مدى تحمل الجهاز الهضمي لهذه المادة الدهنية المركزة، وتجنب التقلصات المعوية والمضاعفات المحتملة.يعتبر زيت الزيتون إضافة غذائية استثنائية عند استخدامه باعتدال، حيث يعزز الحيوية ويحمي الأعضاء الحيوية. ومع ذلك، يُفضل الانتباه للمخاطر المحتملة واستشارة الطبيب في حال وجود مشاكل في المرارة أو عند اتباع حمية صارمة لضمان الاستخدام الآمن والصحي.