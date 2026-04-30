ماسة التاج البريطاني "سيئة السمعة" تعود للواجهة وسط مطالب بإعادتها للهند

وخلال زيارة الملك للولايات المتحدة، قال عمدة ، زهران ممداني، إنه إذا تحدث إلى ملك خلال زيارته، فسوف يشجعه على إعادة الماسة ذات التاريخ الطويل والمثير للجدل.ويحتوي تاج على جوهرة تُدعى "كوه نور"، ويُعتقد أن أصلها من الهند، وقد أُهديت إلى الملكة عام 1849 كشرط من شروط معاهدة التي أنهت الحرب الأنجلو-سيخية الأولى، بحسب شبكة " نيوز".ويعتقد العديد من الهنود أن الألماسة لا تزال ملكًا للهند، وأن البريطانيين استولوا عليها.توجد الجوهرة، التي تزن 105.6 قيراط، داخل تاج أُهدي إلى والدة عام 1937، وهي معروضة حاليًا في .وقالت صحيفة "الغارديان" إن "كوه نور"، التي تُعد من أكبر الماسات المصقولة في العالم، استُخرجت من الهند، ويعود تاريخها إلى السابع عشر على الأقل.وقد كان لها العديد من الملاك الملكيين السابقين، بما في ذلك أباطرة المغولية، وشاهات ، وأمراء ، ومهراجات السيخ، وفقًا لكتاب "القصور الملكية التاريخية".فكانت الماسة الشهيرة مطلبًا رسميًا لسنوات طويلة من السلطات ، وسببًا في توتر دبلوماسي بين البلدين، بسبب محاولة نيودلهي استعادة الحجر الكريم المسروق.وفي عام 2016، أعلنت الهندية أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لاستعادة الألماسة.ولفتت شبكة "سي بي إس نيوز" إلى أنه بالنسبة للعديد من الهنود، يمثل فقدان ماسة "كوه نور" رمزًا لخضوع البلاد للحكم الاستعماري.وفي حديثها مع الشبكة الأميركية، قالت أماندا فورمان، وهي مساهمة في الشؤون الملكية، إن الملك تشارلز لا يملك ماسة "kohinoor"، بل إنها ملك للدولة.وأضافت فورمان: "ليست لدى الملك سلطة لإعادة الماسة، تمامًا كما ليست لديه سلطة إعادة إلى الشعب".ولم يتم ارتداء التاج أثناء تتويج الملك تشارلز، وكان من المفترض أن ترتدي التاج الذي يضم الجوهرة خلال حفل تتويج زوجها، وقد ظهر الحجر في حفلات تتويج سابقة.وارتدت كاميلا نسخة معدلة من تاج الملكة ماري، مرصعة بألماس من المجموعة الشخصية للملكة إليزابيث الثانية.لكن كاميلا ارتدت التاج الذي يضم ماسة "كوه نور" خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية عام 2022.