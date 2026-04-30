موجودة في المطبخ والمياه.. مواد كيميائية شائعة تسبب سرطان لدى الأطفال

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
التربية تعلن شمول الدراسة التركمانية بالحذوفات للمناهج الدراسية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-562888-639131618810097409.jpeg
موجودة في المطبخ والمياه.. مواد كيميائية شائعة تسبب سرطان لدى الأطفال
منوعات
2026-04-30 | 12:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
110 شوهد
وجدت دراسة جديدة أن التعرض المبكر لـ"المواد الكيميائية الأبدية" (PFAS) يرتبط بزيادة خطر الإصابة بابيضاض الليمفاويات الحاد، أكثر أنواع
السرطان
شيوعا لدى الأطفال.
وقد حلل الباحثون من
جامعة كاليفورنيا
بقع الدم الجاف التي جمعت من الأطفال حديثي الولادة في م
قاطعة لوس أنجلوس على مدى 15 عاما، وشملت الدراسة 125 طفلا مصابا بالسرطان و219 طفلا غير مصاب، ولدوا بين عامي 2000 و2015.
وتستخدم الفاعلات بالسطح الفلورية (PFAS)، الشهيرة باسم "المواد الكيميائية الأبدية"، على نطاق واسع منذ اكتشافها في منتصف
القرن
العشرين. وتوجد في أغلفة الأطعمة المقاومة للدهون، وأواني الطهي غير اللاصقة، وخيط تنظيف الأسنان، والماسكارا، ورغوة إطفاء الحرائق، والملابس الاصطناعية، والسجاد.
وتعود شعبيتها إلى قدرتها على صد الماء والزيت، ومقاومة الحرارة العالية، ومتانتها الكبيرة. لكن الجانب المظلم لهذه المواد أنها لا تتحلل بسهولة، بل تدوم لمئات أو آلاف السنين، ويمكن أن تتسرب إلى مياه الشرب وتلوث الطعام وتتراكم في جسم الإنسان والحيوان، وقد ربطتها الدراسات السابقة بالسرطان وأمراض القلب والخرف والعقم.
وفي الدراسة الجديدة، تم اكتشاف 17 نوعا من مواد الفاعلات بالسطح الفلورية في دماء الأطفال حديثي الولادة، وكان النوعان حمض بيرفلوروأوكتان السلفونيك (PFOS) وحمض بيرفلورو الأوكتانويك(PFOA) هما الأكثر تركيزا.
Paste
Cancel
والمصدر الرئيسي لـ PFOA هو مياه الشرب، لكنه يستخدم أيضا في تغليف المواد الغذائية والأقمشة المقاومة للماء، ويستخدم PFOS لتطبيقات مماثلة.
ووجد الباحثون أن الأطفال الذين لديهم مستويات أعلى من هذه المواد في دمائهم لديهم احتمالات أكبر للإصابة بابيضاض الدم، وأن الخطر يزداد عند التعرض للنوعين معا.ومع ذلك، حذر الفريق من أن هذه التقديرات ليست دقيقة تماما، وأإصابة الأطفال بالسرطان.
من جهتها، قالت المؤلفة المشاركة فيرونيكا
فييرا
، أستاذة
الصحة
البيئية في جامعة
كاليفورنيا
، إن هذه الطريقة تمنحنا فهما أوضح لما يتعرض له الأطفال منذ لحظة الولادة، من خلال قياس هذه المواد مباشرة في الدم بدلا من تقدير التعرض عبر مياه الشرب، ما يكشف كيف تسهم الملوثات البيئية في خطر
السرطان
خلال النافذة الحرجة لنمو الطفل.
تجدر الإشارة إلى أن الوعي المتزايد بمخاطر هذه المواد دفع إلى تقييد استخدامها عالميا.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
هل يقلل النشاط البدني من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان
14:15 | 2026-02-24
ميتا تطلق أداة جديدة تتيح للآباء مراقبة محادثات أطفالهم مع الذكاء الاصطناعي
05:02 | 2026-04-24
الرئيس اللبناني: السفير الإيراني ببيروت موجود في السفارة من دون صفة
09:42 | 2026-04-05
ألمانيا تحذر رعاياها من السفر الى إيران وتؤكد على مغادرة الموجودين فوراً
11:41 | 2026-02-20
المياه
المطبخ
مواد
سرطان الاطفال
جامعة كاليفورنيا
كاليفورنيا
السرطان
فييرا
الصحة
شهيرة
كيميا
القرن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أيار المقبل يختلف عما يشهده العراقيون في السنوات السابقة
محليات
31.47%
03:11 | 2026-04-29
أيار المقبل يختلف عما يشهده العراقيون في السنوات السابقة
03:11 | 2026-04-29
في ايار المقبل.. اطول عطلة للعراقيين منذ اذار
محليات
29.03%
11:38 | 2026-04-29
في ايار المقبل.. اطول عطلة للعراقيين منذ اذار
11:38 | 2026-04-29
بعد الارتفاع.. انخفاض في أسعار الدولار بالاسواق العراقية
اقتصاد
20.36%
03:52 | 2026-04-29
بعد الارتفاع.. انخفاض في أسعار الدولار بالاسواق العراقية
03:52 | 2026-04-29
كارثة من السماء.. برد بحجم كرة البيسبول يدمر سيارات ويقتل "إيمو"
دوليات
19.14%
06:20 | 2026-04-29
كارثة من السماء.. برد بحجم كرة البيسبول يدمر سيارات ويقتل "إيمو"
06:20 | 2026-04-29
المزيد
اخترنا لك
ماسة التاج البريطاني "سيئة السمعة" تعود للواجهة وسط مطالب بإعادتها للهند
04:29 | 2026-04-30
شرب زيت الزيتون صباحاً.. عادة صحية أم سلاح ذو حدين؟
01:30 | 2026-04-30
لماذا نشعر بأن المباني القديمة مسكونة.. اليكم الاجابة
09:30 | 2026-04-29
استهزاء أوروبي ثنائي من ترامب... الملك تشارلز وماكرون يستعيدان التاريخ!
09:10 | 2026-04-29
رسميًا بهذا الموعد.. وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى
05:29 | 2026-04-29
ميزة جديدة من ميتا لمراقبة محادثات الأطفال مع الذكاء الاصطناعي
04:59 | 2026-04-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.