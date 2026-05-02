ام كلثوم الرقص.. وفاة أشهر فنانة استعراضية في تاريخ مصر
2026-05-02 | 10:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
842 شوهد
توفيت الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة
سهير زكي
عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود تركت خلالها بصمة لا تنسى في تاريخ الرقص الشرقي والسينما المصرية.
وعانت
سهير زكي
في الفترة الأخيرة من تدهور في حالتها الصحية، حيث نقلت إلى العناية المركزة جراء أزمات صحية مرتبطة بتقدمها في السن، قبل أن تُعلن وفاتها اليوم السبت.
ولدت سهير زكي عبد الله في 4 يناير 1945 بمدينة
المنصورة
بمحافظة الدقهلية، وترجع أصولها إلى صعيد
مصر
، وانتقلت إلى
الإسكندرية
في بداية حياتها حيث بدأت شهرتها كراقصة ثم توجهت إلى القاهرة لتواصل مسيرتها الفنية.
واشتهرت سهير زكي بلقب "راقصة الزعماء" وكانت أول راقصة تؤدي رقصاتها على أغاني
كوكب الشرق
أم كلثوم
، وهو ما شكل نقلة نوعية في أسلوب الرقص الشرقي.
وشاركت في أكثر من 50 فيلما كراقصة وممثلة من أبرزها: "للنساء فقط" و "ثمن الحب"، و "رجال في المصيدة
" و "أنا وهو وهي" وغيرها.
وبلغت ذروة شهرتها في الستينيات والسبعينيات من
القرن
الماضي، حيث رقصت في العديد من الحفلات الرسمية والخاصة، وارتبط اسمها بأشهر نجوم الفن في عصرها، واعتزلت الفن في أوائل التسعينيات.
وتعد سهير زكي واحدة من أبرز رموز الرقص الشرقي المصري في
العصر الذهبي
، حيث جمعت بين الأداء الراقص التعبيري والحضور السينمائي المميز، وقد أشاد بها الرئيس الراحل
أنور السادات
، ووصفها البعض بـ"أم كلثوم الرقص".
سهير زكي
الراقصة
وفاة
أنور السادات
العصر الذهبي
الإسكندرية
كوكب الشرق
المنصورة
ام كلثوم
أم كلثوم
