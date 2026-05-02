ام كلثوم الرقص.. وفاة أشهر فنانة استعراضية في تاريخ مصر

وعانت في الفترة الأخيرة من تدهور في حالتها الصحية، حيث نقلت إلى العناية المركزة جراء أزمات صحية مرتبطة بتقدمها في السن، قبل أن تُعلن وفاتها اليوم السبت.ولدت سهير زكي عبد الله في 4 يناير 1945 بمدينة بمحافظة الدقهلية، وترجع أصولها إلى صعيد ، وانتقلت إلى في بداية حياتها حيث بدأت شهرتها كراقصة ثم توجهت إلى القاهرة لتواصل مسيرتها الفنية.واشتهرت سهير زكي بلقب "راقصة الزعماء" وكانت أول راقصة تؤدي رقصاتها على أغاني ، وهو ما شكل نقلة نوعية في أسلوب الرقص الشرقي.وشاركت في أكثر من 50 فيلما كراقصة وممثلة من أبرزها: "للنساء فقط" و "ثمن الحب"، و "رجال في المصيدة" و "أنا وهو وهي" وغيرها.وبلغت ذروة شهرتها في الستينيات والسبعينيات من الماضي، حيث رقصت في العديد من الحفلات الرسمية والخاصة، وارتبط اسمها بأشهر نجوم الفن في عصرها، واعتزلت الفن في أوائل التسعينيات.وتعد سهير زكي واحدة من أبرز رموز الرقص الشرقي المصري في ، حيث جمعت بين الأداء الراقص التعبيري والحضور السينمائي المميز، وقد أشاد بها الرئيس الراحل ، ووصفها البعض بـ"أم كلثوم الرقص".