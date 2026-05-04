كيفية التغلب على النعاس في الطقس السيئ

ووفقا له، يساعد المشي صباحا على تخفيف النعاس أيضا. أي أن على الشخص عند الشعور بالنعاس الخروج للمشي فور استيقاظه. أما من لا يستطيع ذلك، فينصح بفتح الستائر. ومن المهم قبل النوم بساعة أو ساعتين، خفض الإضاءة وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية.ويؤكد عالم النفس، أن المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميا يساعد على تخفيف النعاس. كما ينصح باستخدام الدرج بدلا من المصعد وممارسة تمارين تمدد خفيفة في الصباح. ويمكن أن يؤدي الجفاف الطفيف إلى استنزاف ما يصل إلى 20 بالمئة من طاقة الشخص، لذلك يجب شرب لتر ونصف إلى لترين من الماء النظيف يوميا.كما اكد ان الحفاظ على جدول نوم منتظم من الأمور المهمة، وينبغي النوم من 7 إلى 8 ساعات، مع الحرص على الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع. ومن المهم أيضا تهوية قبل النوم.ويقول: "إذا استمر الشعور بالتعب لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وترافق مع مزاج كئيب دائم، فعلى الشخص استشارة طبيب مختص".