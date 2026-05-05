ما سيحصل الليلة وفجر الاربعاء في السماء

وقالت الخبيرة في في ، لودميلا كوشمان: "ستبلغ ظاهرة تساقط شهب إيتا الدلويات ذروتها الليلة وفي الساعات الأولى قبل الفجر يوم 6 ايار الجاري، وقد يصل عدد الشهب المتساقطة في السماء إلى 40 شهابا في الساعة".وأضافت:"يمكن لسكان موسكو وبعض المدن الروسية رصد هذه الظاهرة من شرفات منازلهم إذا كانوا يسكنون في مبان عالية تطل على الأفق الشرقي أو الجنوبي الشرقي، ويمكن رؤيتها بشكل أفضل من مناطق مفتوحة خارج المدن بعيدة عن التلوث الضوئي".وتنتج زخات هذه الشهب من مذنب الشهير، وتظهر لسكان الأرض في مثل هذا التوقيت من كل عام، حين تدخل الجسيمات المتبقية من ذيل المذنب الغلاف الجوي لكوكبنا على ارتفاعات تتراوح ما بين 100 و120 كلم، وتحترق فيه تاركة ورائها آثارا ساطعة ومتوهجة، وتظهر في السماء في منطقة كوكبة .