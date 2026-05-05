فايروس "هانتا" يطلّ على البشرية من جديد... هل من داعٍ للهلع؟

وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أن أحد المرضى يرقد حالياً في العناية المركزة بأحد مستشفيات ، مضيفة أنها تعمل مع السلطات لإجلاء مسافرين آخريْن من على متن السفينة تظهر عليهما أعراض المرض.وذكرت تقارير إعلامية في جنوب أفريقيا أن تفشي المرض حدث على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" (MV Hondius) التابعة لشركة "أوشنوايد إكسبديشنز" (Oceanwide Expeditions)، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، أثناء إبحارها من إلى قبالة سواحل غرب أفريقيا.واعتبرت العالمية أنه لا داعي للذعر وإن خطر تفشي فيروس هانتا بين البشر منخفض. وقال مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا الدكتور هانز كلوغ في بيان: "لا يزال الخطر على البشر بالشكل الأوسع نطاقاً منخفضاً. ولا داعي للذعر ⁠أو لفرض قيود على السفر".وأضاف كلوغ أن منظمة الصحة العالمية تتصرف بسرعة لدعم الاستجابة لتفشي المرض وتعمل مع الدول ‌المعنية لدعم الرعاية الطبية والإجلاء والتحقيقات وتقييم المخاطر على الصحة العامة. وتابع "الإصابات بفيروس هانتا نادرة ⁠وعادة ما ترتبط بمخالطة القوارض المصابة. ورغم خطورته في بعض ⁠الحالات، فإنه لا تنتقل بسهولة بين الأشخاص".توجد أنواع عديدة من فيروس هانتا، تختلف في انتشارها الجغرافي، وأعراضها السريرية، ومعدل الوفيات الناتجة عنه. وحسب المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة (BAG)، فإن نوعاً واحداً فقط من فيروس هانتا ينتقل من شخص لآخر، إلا أنه نادر جداً.يوجد فيروس هانتا في جميع قارات العالم. وقد اشتق اسمه من نهر هانتان الذي يتدفق بين الشمالية وكوريا الجنوبية. خلال في أوائل خمسينيات الماضي، أصيب أكثر من 3000 جندي بالفيروس.تُعد القوارض البرية المصابة، مثل الفئران والجرذان، عوائل وسيطة في انتقال فيروس هانتا إلى البشر. يوجد العامل الممرض في لعابها وبولها وبرازها. يمكن أن يُصاب الإنسان بالعدوى عن طريق عضة قارض مصاب، وكذلك عن طريق التلامس الجسدي، أو لمس البراز، أو استنشاق الغبار الملوث. قد يحدث هذا، على سبيل المثال، أثناء ممارسة الأنشطة في الغابات، أو العمل في الحقول والحدائق، أو في المباني المهجورة لفترات طويلة.ويؤكد معهد الألماني (RKI) أن هذا الفيروس قادر على البقاء حيا في البيئة لعدة أسابيع، وبالتالي فإن الاتصال المباشر بالقوارض المصابة ليس شرطاً للإصابة. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي التعامل مع المواد في الأقبية أو الحظائر، أو نقل الحطب، إلى التعرض لفيروسات هانتا. وحسب معهد كوخ، يمكن أن تحدث العدوى عن طريق ملامسة الجلد المتشقق لمواد ملوثة كالغبار، أو عن طريق تناول طعام ملوث بفضلات القوارض المصابة.تتراوح فترة الحضانة عادةً بين أسبوعين وأربعة أسابيع؛ وفي حالات استثنائية، قد تكون قصيرة تصل إلى خمسة أيام أو طويلة تصل إلى 60 يوماً قبل ظهور الأعراض.بحسب "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية" الأمريكي (CDC)، تبلغ نسبة الوفيات بين المصابين بمشاكل تنفسية بعد الإصابة بفيروس هانتا 38%.صورة من: AFPتختلف أعراض الإصابة بفيروس هانتا في شدتها، وقد يؤدي المرض إلى في بعض الحالات. وفي العادة تظهر أعراض شبيهة بالإنفلونزا، مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، في البداية.أكثر الأمراض شيوعاً التي تسببها فيروسات هانتا هما متلازمة هانتا الرئوية (HPS أو HCPS) والحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية (HFRS)، والتي قد تُسبب مشاكل في الكلى، بما في ذلك الفشل الكلوي. تُسبب السلالات الأوروبية والآسيوية من الفيروس الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية، بينما تُسبب فيروسات هانتا من الشمالية والجنوبية متلازمة هانتا الرئوية ومتلازمة هانتا الرئوية المصحوبة بمتلازمة كلوية. قد تؤدي العدوى بالسلالات الأمريكية إلى مضاعفات مثل الوذمة الرئوية ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).بحسب "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية" الأمريكي (CDC)، تبلغ نسبة الوفيات بين المصابين بمشاكل تنفسية بعد الإصابة بفيروس هانتا 38 بالمئة. وحسب السلطات الصحية الكندية، يُسجّل حوالي 200 حالة إصابة بأمراض الرئة المرتبطة بفيروس هانتا سنوياً حول العالم، معظمها في أمريكا الشمالية والجنوبي.في ، عدوى فيروس هانتا مرض واجب الإبلاغ عنه.