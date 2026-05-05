دراسة تمهد لتطوير علاجات لحروق الشمس
منوعات
2026-05-05 | 09:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
27 شوهد
كشفت دراسة علمية حديثة عن تحول مهم في فهم سبب حروق الشمس، إذ لم يعد تلف الحمض النووي (DNA) هو التفسير الأساسي للألم والاحمرار كما كان يُعتقد سابقًا.
وتشير النتائج إلى أن الحمض النووي الريبي (RNA) هو العامل الأكثر تأثيرًا في ظهور الأعراض السريعة بعد التعرض لأشعة الشمس.
فعند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، خاصة من نوع UVB، تتضرر خلايا الجلد ويصيب التلف مكوناتها المختلفة، بما في ذلك DNA وRNA. غير أن RNA يتفاعل بشكل أسرع وأكثر حساسية، ما يجعله أول من يطلق إشارات التحذير داخل الخلايا.
وأوضحت الدراسة أن هذا الضرر في RNA يؤدي إلى تنشيط بروتين يُعرف باسم ZAK-alpha، والذي يحفّز بدوره ما يسمى بـ"استجابة الإجهاد الريبوسومي". هذه السلسلة من التفاعلات تؤدي إلى تنشيط الجهاز
المناعي
وإفراز مواد التهابية، وهو ما يسبب الأعراض المألوفة لحروق الشمس مثل الاحمرار والتورم والألم.
ورغم هذا الاكتشاف الجديد، لا يزال تلف DNA يمثل خطرًا كبيرًا على المدى الطويل، نظرًا لارتباطه بزيادة احتمالات الإصابة بسرطان الجلد، لكنه لا يفسر الأعراض الفورية التي تظهر بعد التعرض للشمس.
يمثل هذا الفهم الجديد خطوة مهمة نحو تطوير علاجات تستهدف تقليل الالتهاب الناتج عن تلف RNA، وقد يسهم في تحسين فعالية مستحضرات الوقاية من الشمس مستقبلًا. ومع ذلك، تبقى النصائح الطبية كما هي: استخدام واقي الشمس وتجنب التعرض المباشر والمطول لأشعة الشمس يظلان من أهم وسائل حماية الجلد.
