اقترب من البرائة.. اخر تطورات قضية الفنان فضل شاكر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
طهران تكشف حقيقة وجود انقسام بين الحكومة والحرس الثوري
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563216-639135904009961739.jpeg
اقترب من البرائة.. اخر تطورات قضية الفنان فضل شاكر
منوعات
2026-05-05 | 10:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
312 شوهد
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن محكمة جنايات
بيروت
تستعد لعقد جلسة مفصلية لإصدار حكمها في القضية التي يحاكم فيها الفنان اللبناني
فضل شاكر
إلى جانب
أحمد الأسير
.
وتعقد محكمة جنايات
بيروت
غدا الأربعاء جلسة حاسمة لإصدار الحكم في القضية التي يحاكم فيها الفنان
فضل شاكر
إلى جانب الشيخ
أحمد الأسير
.
ويقترب القضاء اللبناني بذلك من تبرئة الفنان فضل شاكر إلى جانب أحمد الأسير، على خلفية اتهامهما بمحاولة انهاء حياة
هلال
حمود
، وهو عنصر سابق في سرايا المقاومة التابعة للحزب.
ووفق معطيات قضائية، فإن الاتجاه الغالب داخل القضاء يميل إلى إعلان براءة شاكر والأسير، في ظل غياب أدلة حاسمة تثبت تورطهما في الواقعة، على أن تعقد جلسة النطق بالحكم بحضور جميع المدعى عليهم.
وتعود القضية إلى أكثر من عقد، حين تقدم حمود بدعوى اتهم فيها شاكر بتهديده بالقتل، قبل أن يتراجع لاحقا وينفي تعرضه لأي تهديد مباشر منه.
وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن مجريات التحقيق أظهرت أن أقصى ما ورد في شهادته هو سماع تهديد مزعوم عبر مئذنة
مسجد
، دون وجود ما يثبت حمل سلاح أو التخطيط لتنفيذ عملية اغتيال.
هذا ونفى فضل شاكر خلال جلسات المحاكمة أي صلة له بالقضية، مؤكدا عدم تورطه في أي عمل عنيف، وهو ما عزز فرضية ضعف الأدلة ضده.
ورغم احتمال صدور حكم بالبراءة أو إخلاء السبيل في هذه القضية، فإن ذلك لا يعني إنهاء المسار القضائي بالكامل، إذ لا تزال أمامه قضية أخرى أمام
المحكمة العسكرية
تتعلق بأحداث عبرا عام 2013 قرب
صيدا
، والتي شهدت اشتباكات بين
الجيش اللبناني
ومسلحين تابعين للأسير.
ويواجه شاكر في هذا الملف "اتهامات بتمويل جماعة الأسير والمشاركة في أعمال مسلحة"، وهي اتهامات ينفيها بشكل قاطع، فيما تؤكد هيئة الدفاع أن القضيتين منفصلتان قانونيا.
يذكر أن شاكر سلم نفسه للسلطات
اللبنانية
في عام 2025 بعد سنوات من الإختباء في مخيم
عين الحلوة
، في خطوة هدفت إلى تسوية وضعه القانوني، وذلك بعد صدور حكم غيابي سابق بحقه بالسجن، قبل أن يعاد النظر في بعض التهم ويتم إسقاط جزء منها لاحقا.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ما حقيقة توقف قلب الفنان هاني شاكر 8 دقائق؟
09:40 | 2026-04-18
قرار قضائي بشأن محاكمة فضل شاكر
07:02 | 2026-02-10
"وفاة فضل شاكر داخل السجن"... إليكم الحقيقة واخر مستجدات قضيته!
05:22 | 2026-04-22
ايران تطلع العراق على اخر تطورات مباحثاتها مع الولايات المتحدة
08:11 | 2026-05-01
فضل شاكر
القضاء اللبناني
المحكمة العسكرية
الجيش اللبناني
أحمد الأسير
عين الحلوة
أحداث عبرا
اللبنانية
لبنان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تعرف على مجموعة العراق في كأس آسيا 2027
رياضة
34.41%
12:12 | 2026-05-04
تعرف على مجموعة العراق في كأس آسيا 2027
12:12 | 2026-05-04
خارطة توزيع الوزارات للمكون الكردي
سياسة
24.79%
04:57 | 2026-05-05
خارطة توزيع الوزارات للمكون الكردي
04:57 | 2026-05-05
مع الاغلاق.. الدولار يرتفع من جديد
اقتصاد
22.09%
09:54 | 2026-05-04
مع الاغلاق.. الدولار يرتفع من جديد
09:54 | 2026-05-04
بعد ساعات من الانخفاض.. الورقة الخضراء ترتفع في العراق
اقتصاد
18.7%
03:38 | 2026-05-05
بعد ساعات من الانخفاض.. الورقة الخضراء ترتفع في العراق
03:38 | 2026-05-05
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-05
Live Talk
كيف يعبر الشيف عن هويته عبر الوصفات الي يقدمها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-05
Live Talk
كيف يعبر الشيف عن هويته عبر الوصفات الي يقدمها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-05
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-05
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-05
عشرين
وزارات المكوّن.. قسمةُ الغرماء وأريحيةُ الكراسي - عشرين م٥ - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-04
عشرين
وزارات المكوّن.. قسمةُ الغرماء وأريحيةُ الكراسي - عشرين م٥ - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-04
نشرة أخبار السومرية
٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-04
نشرة أخبار السومرية
٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-05
Live Talk
كيف يعبر الشيف عن هويته عبر الوصفات الي يقدمها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-05
Live Talk
كيف يعبر الشيف عن هويته عبر الوصفات الي يقدمها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-05
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-05
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-05
عشرين
وزارات المكوّن.. قسمةُ الغرماء وأريحيةُ الكراسي - عشرين م٥ - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-04
عشرين
وزارات المكوّن.. قسمةُ الغرماء وأريحيةُ الكراسي - عشرين م٥ - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-04
نشرة أخبار السومرية
٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-04
نشرة أخبار السومرية
٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
اخترنا لك
ماذا يعزز الإفطار المتوازن للطاقة والتركيز والصحة العامة
13:39 | 2026-05-05
تحذير من فيروس "هانتا".. انتقل بين شخصين على متن سفينة سياحية
11:59 | 2026-05-05
دراسة تمهد لتطوير علاجات لحروق الشمس
09:22 | 2026-05-05
فايروس "هانتا" يطلّ على البشرية من جديد... هل من داعٍ للهلع؟
07:24 | 2026-05-05
ما سيحصل الليلة وفجر الاربعاء في السماء
06:08 | 2026-05-05
كيفية التغلب على النعاس في الطقس السيئ
01:28 | 2026-05-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.