تحذير من فيروس "هانتا".. انتقل بين شخصين على متن سفينة سياحية

وأشارت فان كيركوف خلال مؤتمر صحفي في جنيف إلى أن العديد من ركاب السفينة قاموا برحلات لمشاهدة الحيوانات البرية وأنشطة مشابهة.كما لفتت فان كيركوف إلى احتمال حدوث انتقال إضافي داخل الأماكن المغلقة على متن السفينة "هونديوس"، لكنها لم تستبعد انتقال العدوى من القوارض في الجزر التي زارها الركاب.من جانبها، أكدت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية المشغلة للسفينة عدم وجود فئران على متنها، مشيرة إلى أن الرحلة كانت متجهة من إلى عندما بدأت حالات المرض في الظهور.وأوضحت فان كيركوف إنه يجري حاليا التحضير لنقل مريضين من على متن السفينة إلى هولندا.وتوفي ثلاثة من ركاب سفينة "هونديوس" السياحية، الراسية حاليا قبالة سواحل الرأس الأخضر وعلى متنها نحو 140 راكبا وأفراد الطاقم، جراء تفش يشتبه بارتباطه بالفيروس.وتعتقد العالمية أن سلسلة العدوى بدأت بزوجين هولنديين يحتمل أنهما أصيبا بالعدوى قبل صعودهما على متن السفينة.