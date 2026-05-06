110 آلاف دولار منسيّة على سيارة... قصة غريبة تثير الجدل!
منوعات
2026-05-06 | 04:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
674 شوهد
في حادثة غريبة أثارت موجة من السخرية في
لبنان
، نسي أحد الأشخاص في لبنان مبلغاً ضخماً من المال وأونصة ذهبية على غطاء سيارته وغادر المكان من دون أن ينتبه.
فعاد
بعدها
ليتفقد المبلغ، ولم يعثر عليه، حيث تمت سرقته من قبل شخص صودف مروره بالقرب من المكان ولاحظ وجوده وأخذه إلى منزله.
إلا أن اللافت في القصة، هو أن الأمن اللبناني تمكن من ضبط السارق والمبلغ المسروق بعد تفتيش منزله، وإعادة المسروقات إلى صاحبها.
وصدر عن قوى الأمن الدّاخلي بياناً جاء فيه:
"بتاريخ 28-04-2026، ادّعى المدعو: ح. ح. (مواليد عام 1982، فلسطيني) أنّه أثناء وجوده في محلة ساحل علما، وبحوزته حقيبة جلدية بداخلها مبلغ يقارب /110,000/ دولار أميركي وأونصة ذهبية، قام بوضعها على غطاء سيارته، وغادر
المحلة
من دون أن ينتبه إليها. وعند عودته لتفقّدها، لم يعثر عليها في المكان الذي تركها فيه.
وأضاف البيان: "على الفور، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة، وكشف ملابسات الحادثة. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ الحقيبة سقطت عن السيارة في محلة حارة صخر، وأن مجهولًا يستقل دراجة آلية عثر عليها وأقدم على أخذها".
وتابع: "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الفاعل، وهو سائق يعمل لدى إحدى شركات التوصيل، ويدعى: م. أ. (مواليد عام 2005، لبناني)".
وأردف: "بتاريخ 30-04-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه فى محلة
دير عمار
. بتفتيش منزله في المحلة ذاتها، تم ضبط مبلغ /108،000/ دولار أميركيّ، وأونصة ذهبية".
وأشار إلى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بأنه عثر على الحقيبة مرمية على الطريق، وقام بفتحها، فوجد بداخلها مبلغًا ماليًا كبيرًا بالدولار الأميركي وأوراقًا ثبوتية تعود لمالكها، فاحتفظ بها ونقلها إلى منزله".
وختم: "أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليم الاموال وأونصة الذهب الى المدّعي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
