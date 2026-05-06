الصحة العالمية تكشف الفرق بين فيروس "الهانتا" وكورونا في طريقة الانتشار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن عن صياغة وتطبيق آلية جديدة لعبور مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563395-639136912488899703.jpeg
الصحة العالمية تكشف الفرق بين فيروس "الهانتا" وكورونا في طريقة الانتشار
منوعات
2026-05-06 | 15:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
161 شوهد
أكد مدير
منظمة الصحة
العالمية
تيدروس
أدهانوم غيبرييسوس أن انتشار فيرو
س الهانتا بين ركاب سفينة سياحية في
المحيط الأطلسي
لا يشبه المراحل الأولى لجائحة
فيروس كورونا
المستجد.
كما شدد على أن المخاطر الحالية على بقية دول العالم تبقى منخفضة.
ونقلت
وكالة الأنباء
الفرنسية عن غيبرييسوس إنه "لا يعتقد" أن الوضع الناشئ عن تفشي فيروس هانتا على متن السفينة السياحية يشبه المراحل المبكرة لجائحة كوفيد-19، لافتا إلى أن التقييم الأولي يشير إلى محدودية خطر الانتشار العالمي للفيروس في الوقت الراهن.
وكان قد تم الإعلان عن تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية في
المحيط الأطلسي
في بداية شهر مايو الجاري، حيث يوجد على متنها 149 شخصا، من بينهم مواطن روسي واحد.(غير مصاب)
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن السلطات الصحي
ة، تم تشخيص إصابة سبعة سياح بالفيروس، توفي 3 منهم، بينما يتلقى الباقون الرعاية الطبية اللازمة، بما في ذلك مريض واحد يخضع للعلاج في العناية المركزة بجنوب أفريقيا.
وفي تطور ذي صلة، تم الكشف عن اكتشاف السلالة الأكثر خطورة من فيروس هانتا، القادرة على الانتقال بين البشر، لدى مريض في
سويسرا
. غير أن الحكومة السويسرية أكدت أنه لا يوجد خطر لانتشار المرض، مشيرة إلى أن الحالات لا تزال معزولة وخاضعة للمراقبة الدقيقة.
يُذكر أن فيروس هانتا هو مجموعة من العوامل الممرضة التي تنقلها القوارض بشكل أساسي، ويمكن أن تسبب للإنسان أمراضا خطيرة تصيب الرئتين أو الكلى. ولا تنتقل العدوى بهذا الفيروس إلا عبر الاتصال المباشر مع القوارض أو فضلاتها، ولا ينتشر من شخص لآخر في الظروف العادية، خلافا لفيروس
كورونا
الذي يتميز بقدرته العالية على الانتقال بين البشر.
وتواصل
منظمة الصحة
العالمية والسلطات الصحية المعنية مراقبة الوضع عن كثب، مع اتخ
اذ الإجراءات
الوقائية
اللازمة لضمان سلامة الركاب وأطقم السفن، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يستدعي فرض أي قيود على السفر أو اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الدولي.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
انتشار فيروس جديد بلا لقاح أو علاج
04:18 | 2026-03-06
السيد السيستاني لفرق إسعاف "النبطية": عملكم محبوب لله وربما يبلغ "الوجوب الكفائي"
04:03 | 2026-04-01
"فيروس العنصرية" يضرب لاعباً جديداً في الدوري الإنجليزي
17:15 | 2026-02-22
تحذير من فيروس "هانتا".. انتقل بين شخصين على متن سفينة سياحية
11:59 | 2026-05-05
هانتا. فيروس
كورونا
المحيط الأطلسي
وكالة الأنباء
جنوب أفريقيا
فيروس كورونا
منظمة الصحة
الوقائية
تيدروس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الامن السوري يعتقل "صطيف" .. باب الحارة تفتقد احد ابطالها
فن وثقافة
34.39%
12:07 | 2026-05-05
الامن السوري يعتقل "صطيف" .. باب الحارة تفتقد احد ابطالها
12:07 | 2026-05-05
خارطة توزيع الوزارات للمكون الكردي
سياسة
27.05%
04:57 | 2026-05-05
خارطة توزيع الوزارات للمكون الكردي
04:57 | 2026-05-05
بعد ساعات من الانخفاض.. الورقة الخضراء ترتفع في العراق
اقتصاد
25.03%
03:38 | 2026-05-05
بعد ساعات من الانخفاض.. الورقة الخضراء ترتفع في العراق
03:38 | 2026-05-05
امطار لا تتوقف وحرارة ربيعية.. ما سيحصل حتى السبت المقبل
محليات
13.52%
02:37 | 2026-05-05
امطار لا تتوقف وحرارة ربيعية.. ما سيحصل حتى السبت المقبل
02:37 | 2026-05-05
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-06
Live Talk
فتيات عراقيات يتألقن في الرياضات الفنون القتالية - الحلقة ١٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-06
Live Talk
فتيات عراقيات يتألقن في الرياضات الفنون القتالية - الحلقة ١٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-06
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-06
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
الأكثر مشاهدة
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-06
Live Talk
فتيات عراقيات يتألقن في الرياضات الفنون القتالية - الحلقة ١٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-06
Live Talk
فتيات عراقيات يتألقن في الرياضات الفنون القتالية - الحلقة ١٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-06
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-06
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
اخترنا لك
فوربس 2026: 22 مليارديراً من نجوم الفن والرياضة... من هم؟
05:39 | 2026-05-06
110 آلاف دولار منسيّة على سيارة... قصة غريبة تثير الجدل!
04:56 | 2026-05-06
ماذا يعزز الإفطار المتوازن للطاقة والتركيز والصحة العامة
13:39 | 2026-05-05
تحذير من فيروس "هانتا".. انتقل بين شخصين على متن سفينة سياحية
11:59 | 2026-05-05
اقترب من البرائة.. اخر تطورات قضية الفنان فضل شاكر
10:56 | 2026-05-05
دراسة تمهد لتطوير علاجات لحروق الشمس
09:22 | 2026-05-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.