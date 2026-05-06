الصحة العالمية تكشف الفرق بين فيروس "الهانتا" وكورونا في طريقة الانتشار

كما شدد على أن المخاطر الحالية على بقية دول العالم تبقى منخفضة.ونقلت الفرنسية عن غيبرييسوس إنه "لا يعتقد" أن الوضع الناشئ عن تفشي فيروس هانتا على متن السفينة السياحية يشبه المراحل المبكرة لجائحة كوفيد-19، لافتا إلى أن التقييم الأولي يشير إلى محدودية خطر الانتشار العالمي للفيروس في الوقت الراهن.وكان قد تم الإعلان عن تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية في في بداية شهر مايو الجاري، حيث يوجد على متنها 149 شخصا، من بينهم مواطن روسي واحد.(غير مصاب)ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن السلطات الصحية، تم تشخيص إصابة سبعة سياح بالفيروس، توفي 3 منهم، بينما يتلقى الباقون الرعاية الطبية اللازمة، بما في ذلك مريض واحد يخضع للعلاج في العناية المركزة بجنوب أفريقيا.وفي تطور ذي صلة، تم الكشف عن اكتشاف السلالة الأكثر خطورة من فيروس هانتا، القادرة على الانتقال بين البشر، لدى مريض في . غير أن الحكومة السويسرية أكدت أنه لا يوجد خطر لانتشار المرض، مشيرة إلى أن الحالات لا تزال معزولة وخاضعة للمراقبة الدقيقة.يُذكر أن فيروس هانتا هو مجموعة من العوامل الممرضة التي تنقلها القوارض بشكل أساسي، ويمكن أن تسبب للإنسان أمراضا خطيرة تصيب الرئتين أو الكلى. ولا تنتقل العدوى بهذا الفيروس إلا عبر الاتصال المباشر مع القوارض أو فضلاتها، ولا ينتشر من شخص لآخر في الظروف العادية، خلافا لفيروس الذي يتميز بقدرته العالية على الانتقال بين البشر.وتواصل العالمية والسلطات الصحية المعنية مراقبة الوضع عن كثب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب وأطقم السفن، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يستدعي فرض أي قيود على السفر أو اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الدولي.