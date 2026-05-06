الصحة العالمية تكشف الفرق بين فيروس "الهانتا" وكورونا في طريقة الانتشار

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن عن صياغة وتطبيق آلية جديدة لعبور مضيق هرمز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الصحة العالمية تكشف الفرق بين فيروس "الهانتا" وكورونا في طريقة الانتشار

منوعات

2026-05-06 | 15:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الصحة العالمية تكشف الفرق بين فيروس &quot;الهانتا&quot; وكورونا في طريقة الانتشار
161 شوهد

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن انتشار فيرو
س الهانتا بين ركاب سفينة سياحية في المحيط الأطلسي لا يشبه المراحل الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد.


كما شدد على أن المخاطر الحالية على بقية دول العالم تبقى منخفضة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن غيبرييسوس إنه "لا يعتقد" أن الوضع الناشئ عن تفشي فيروس هانتا على متن السفينة السياحية يشبه المراحل المبكرة لجائحة كوفيد-19، لافتا إلى أن التقييم الأولي يشير إلى محدودية خطر الانتشار العالمي للفيروس في الوقت الراهن.

وكان قد تم الإعلان عن تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي في بداية شهر مايو الجاري، حيث يوجد على متنها 149 شخصا، من بينهم مواطن روسي واحد.(غير مصاب)
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن السلطات الصحي
ة، تم تشخيص إصابة سبعة سياح بالفيروس، توفي 3 منهم، بينما يتلقى الباقون الرعاية الطبية اللازمة، بما في ذلك مريض واحد يخضع للعلاج في العناية المركزة بجنوب أفريقيا.

وفي تطور ذي صلة، تم الكشف عن اكتشاف السلالة الأكثر خطورة من فيروس هانتا، القادرة على الانتقال بين البشر، لدى مريض في سويسرا. غير أن الحكومة السويسرية أكدت أنه لا يوجد خطر لانتشار المرض، مشيرة إلى أن الحالات لا تزال معزولة وخاضعة للمراقبة الدقيقة.

يُذكر أن فيروس هانتا هو مجموعة من العوامل الممرضة التي تنقلها القوارض بشكل أساسي، ويمكن أن تسبب للإنسان أمراضا خطيرة تصيب الرئتين أو الكلى. ولا تنتقل العدوى بهذا الفيروس إلا عبر الاتصال المباشر مع القوارض أو فضلاتها، ولا ينتشر من شخص لآخر في الظروف العادية، خلافا لفيروس كورونا الذي يتميز بقدرته العالية على الانتقال بين البشر.

وتواصل منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المعنية مراقبة الوضع عن كثب، مع اتخ
اذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الركاب وأطقم السفن، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يستدعي فرض أي قيود على السفر أو اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الدولي.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
Play
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-06
Play
العراق في دقيقة 06-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-06
Play
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-06
Live Talk
Play
Live Talk
فتيات عراقيات يتألقن في الرياضات الفنون القتالية - الحلقة ١٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-06
Play
فتيات عراقيات يتألقن في الرياضات الفنون القتالية - الحلقة ١٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-06
Play
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
Play
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
Play
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
Play
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
Play
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
Play
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-06
Play
العراق في دقيقة 06-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-06
Play
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-06
Live Talk
Play
Live Talk
فتيات عراقيات يتألقن في الرياضات الفنون القتالية - الحلقة ١٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-06
Play
فتيات عراقيات يتألقن في الرياضات الفنون القتالية - الحلقة ١٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-06
Play
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
Play
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
Play
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
Play
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
Play
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27

اخترنا لك
فوربس 2026: 22 مليارديراً من نجوم الفن والرياضة... من هم؟
05:39 | 2026-05-06
110 آلاف دولار منسيّة على سيارة... قصة غريبة تثير الجدل!
04:56 | 2026-05-06
ماذا يعزز الإفطار المتوازن للطاقة والتركيز والصحة العامة
13:39 | 2026-05-05
تحذير من فيروس "هانتا".. انتقل بين شخصين على متن سفينة سياحية
11:59 | 2026-05-05
اقترب من البرائة.. اخر تطورات قضية الفنان فضل شاكر
10:56 | 2026-05-05
دراسة تمهد لتطوير علاجات لحروق الشمس
09:22 | 2026-05-05

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.