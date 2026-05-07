إيران تعلن عن صياغة وتطبيق آلية جديدة لعبور مضيق هرمز
المزيد
وفاة تيد تيرنر مؤسس CNN عن عمر يناهز 87 عاما
2026-05-07 | 03:51
Alsumaria Tv
المصدر:
سي ان ان
139 شوهد
توفي تيد
تيرنر
، رائد الإعلام ومؤسس شبكة CNN، الأربعاء، عن عمر يناهز 87 عامًا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة تيرنر إنتربرايزز.
وُلد
تيرنر
في سينسيناتي بولاية أوهايو عام 1938، ونجح في بناء إمبراطورية إعلامية أحدثت نقلة نوعية في عالم التلفزيون عبر الكابل.
بدأ تيرنر مسيرته الإعلامية في سن الرابعة والعشرين بعد تولّيه إدارة شركة والده للإعلانات بعد انتحار والده عام 1963، اتخذ خطوة جريئة عام 1970 بشراء محطة تلفزيونية متعثرة، ليحوّلها لاحقًا إلى WTBS، أول محطة تُبث على نطاق وطني واسع عبر الأقمار الصناعية في
الولايات المتحدة
.
وبعد عقد من الزمن وتحديدا في الأول من حزيران عام 1980، أطلق تيرنر شبكة CNN، أول قناة إخبارية في العالم تبث على مدار الساعة، في فكرة سبقت عصرها، إذ وفرت للمشاهدين إمكانية متابعة الأخبار في أي وقت دون التقيد بمواعيد نشرات محددة، التي أصبحت مؤسسة إخبارية عالمية تصل خدماتها إلى أكثر من ملياري شخص في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وشكّلت حرب
الخليج
نقطة التحوّل الأبرز في مسيرة الشبكة، إذ كانت أول حرب تُنقل مباشرة على الهواء، وهو ما وصفه تيرنر لاحقًا بأنه "أعظم سبق صحفي في تاريخ الصحافة".
إلى جانب توسّعه في الإعلام عبر شبكات مثل TNT وTurner Classic Movies، برز تيرنر كأحد أبرز الداعمين للعمل الإنساني، بعدما تبرع بمليار دولار للأمم المتحدة على مدى عشر سنوات.
وفي عام 1996، باع شبكاته لشركة "تايم وارنر" مقابل 7.34 مليار دولار، قبل أن يخرج من الشركة لاحقًا عقب اندماجها مع AOL.
كما شهدت حياته الشخصية زواجه من الممثلة
جين فوندا
في 1991، قبل أن ينفصلا بعد سنوات.
وعُرف تيرنر أيضًا بنشاطه البيئي، حيث سعى من خلال مزارعه إلى إعادة توطين البيسون الأمريكي، مؤكدًا اهتمامه الدائم بمستقبل البشرية.
وقبل بلوغه الثمانين، كشف عن إصابته بمرض خرف أجسام ليوي عام 2018، وهو مرض تنكسي عصبي شائع ولكنه غير معروف على نطاق واسع. يُعد خرف أجسام ليوي، الذي يشمل خرف أجسام ليوي وخرف باركنسون، ثاني أكثر أنواع الخرف شيوعًا بعد
مرض الزهايمر
، وفقًا لجمعية خرف أجسام ليوي. وقضى سنواته الأخيرة محاطًا بعائلته، مؤكدًا أن ما يعنيه في النهاية هو أن يرحل وهو محاط بحب أبنائه وأحفاده.
