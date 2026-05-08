هل يمكن للإنسان أن يعيش بلا علاقات؟ العلم يجيب

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن إجراء "مكالمة رائعة" مع فون دير لاين.. ما علاقة إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل يمكن للإنسان أن يعيش بلا علاقات؟ العلم يجيب

منوعات

2026-05-08 | 07:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل يمكن للإنسان أن يعيش بلا علاقات؟ العلم يجيب
المصدر:
فوشيا
130 شوهد

أحياناً يبدو الانسحاب من الناس خياراً مريحاً. حين تتعب من التوقعات، من خيبات الأمل، من ثقل العلاقات وتعقيداتها، تتساءل: ماذا لو اكتفيت بنفسك؟ ماذا لو أغلقت الباب وعشت من دون كل هذا؟

الفكرة تبدو منطقية، لكن علم الأحياء يرفضها تماماً.

بحسب مراجعة علمية شاملة نشرتها دورية PLOS Medicine عام 2010، أجرتها الباحثة جولين هولت-لونستاد وزملاؤها من جامعة بريغهام يونغ، عبر تحليل بيانات 308,849 شخصاً في 148 دراسة مستقلة، فإن الأشخاص الذين يمتلكون علاقات اجتماعية قوية يرفعون احتمالية بقائهم على قيد الحياة بنسبة 50% مقارنةً بمن يعيشون في عزلة.

وخلص الباحثون إلى أن تأثير غياب العلاقات الاجتماعية على خطر الوفاة المبكرة يُعادل تأثير التدخين، ويفوق تأثير السمنة والخمول الجسدي.

الإنسان لم يُصمَّم للعيش وحيداً. وهذه ليست مبالغة شاعرية، بل حقيقة بيولوجية.

العزلة تبدأ في الدماغ وتنتهي في الجسد
ما تكشفه الدراسة أن غياب العلاقات الاجتماعية لا يبقى في نطاق المشاعر؛ إذ إن تأثيره الجسدي حقيقي وقابل للقياس، ويمتد عبر مراحل الحياة كلها.

في مرحلة المراهقة، ترتبط العزلة الاجتماعية بمستويات التهاب في الجسم تُعادل تأثير الخمول الجسدي التام. وفي منتصف العمر وما بعده، يتجاوز أثرها على صحة القلب والأوعية الدموية تأثير عوامل خطر سريرية معروفة.

والأهم أن هذه النتائج ظلت ثابتة بصرف النظر عن العمر، الجنس، الحالة الصحية الأولية، وسبب الوفاة. بمعنى أن الحاجة إلى الاتصال الإنساني ليست خاصية لفئة معينة، بل سمة إنسانية عامة.


الفرق بين الوحدة الاختيارية والعزلة
هنا تكمن تفرقة مهمة تُشير إليها الدراسة: الجلوس وحدك ليس بالضرورة عزلة. ما يُلحق الضرر الحقيقي هو الشعور بالانفصال عن الآخرين، لا الوجود الجسدي بمفردك.

بل إن النتائج كشفت أن المقياس الأضعف في التنبؤ بالوفاة المبكرة كان العيش وحيداً من الناحية الجسدية، في حين كان المقياس الأقوى هو مدى اندماج الشخص في علاقات اجتماعية حقيقية.

بمعنى أن شخصاً يعيش وسط ناس لكنه لا يشعر بالاتصال الحقيقي، يتأثر أكثر ممن يعيش وحده لكنه يمتلك علاقات ذات معنى.

وماذا عن السيدات اللواتي يقلن إن العزلة سر شبابهن؟
سؤال يطرحه كثيرون، وتُجيب عنه الأبحاث بدقة. حين تقول سيدة في السبعين أنها "اعتزلت الناس وسعدت"، هي في الغالب لا تصف عزلة حقيقية، بل انتقاءً واعياً.

تخلّصت من العلاقات المُستنزِفة، واحتفظت بعلاقات قليلة لكن ذات معنى. وحضورها على السوشل ميديا نفسه هو شكل من أشكال الاتصال الإنساني.

ما تصفه هو تحرر من الضغط الاجتماعي، لا غياب العلاقات بالمطلق. وهذا تحديداً ما تدعمه الأبحاث: جودة العلاقات أهم من كميتها.

حتى العلاقات الخفيفة تصنع فرقاً
والمفاجأة الأجمل في هذه الأبحاث: لا تحتاج إلى علاقات عميقة ومعقدة كي تحافظ على صحتك. التفاعلات اليومية البسيطة، محادثة قصيرة مع جارة، ابتسامة في الطابور، حديث عابر مع زميل، كلها تُسهم في تحقيق الحد الأدنى من الاتصال الإنساني الذي يحتاجه الجسد والعقل.

العلاقات الاجتماعية ليست رفاهية نفسية، بل ضرورة بيولوجية، وهذا ما أثبتته الأبحاث بشكل لا يقبل الجدل.

الرغبة في الانسحاب من الناس حين تتعب منهم شعور طبيعي تماماً. لكن الانسحاب الكامل ثمنه أكبر مما تتخيّل. والحل ليس في إجبار نفسك على علاقات تستنزفك، بل في إيجاد اتصال إنساني حقيقي، ولو كان بسيطاً وقليلاً، يكفي لإخبار جسدك أنك لست وحدك.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-07
Play
٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-07
Play
العراق في دقيقة 07-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-07
Live Talk
Play
Live Talk
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
Play
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
Play
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
Play
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
Play
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
Play
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
Play
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
Play
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-07
Play
٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-07
Play
العراق في دقيقة 07-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-07
Live Talk
Play
Live Talk
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
Play
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
Play
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
Play
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
Play
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
Play
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
Play
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
Play
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27

اخترنا لك
أعراض الإصابة بفيروس هانتا
07:29 | 2026-05-08
ما السر وراء فوائد القهوة الصحية للجسم.. تفاعل غريب
12:25 | 2026-05-07
فاعليته لا تخفى.. دور مفاجئ لهرمون الذكورة لا يعرفه الكثير من الرجال
08:01 | 2026-05-07
مينا وديما الشيخلي تفتحان قلبهما في ABtalks.. مشاعر وأسرار تُكشف للمرة الأولى!
03:53 | 2026-05-07
وفاة تيد تيرنر مؤسس CNN عن عمر يناهز 87 عاما
03:51 | 2026-05-07
الصحة العالمية تكشف الفرق بين فيروس "الهانتا" وكورونا في طريقة الانتشار
15:55 | 2026-05-06

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.