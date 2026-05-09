الصحة العالمية تصدر بيانا بشان خطر فيروس هانتا

وقال المتحدث باسم المنظمة للصحافيين في جنيف “إنه فيروس خطير، لكن فقط للشخص المصاب به. أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدودا جدا”.وأوضح أنه في بعض الحالات لم تنتقل العدوى حتى إلى الشخص المقيم في المقصورة المجاورة لمصاب.وأضاف أن "الأمر لا يشبه الحصبة إطلاقا، على سبيل المثال. إذا كنتم هنا في قاعة الصحافة وسعل شخص في المقدمة، فلن تكون الصفوف الأولى في خطر. المخالطة الوثيقة تعني عمليا أن يكون الشخصان وجها لوجه.. هذا ليس كوفيد جديدا".وغادرت السفينة “إم في هونديوس” التي أصبحت محور اهتمام دولي، خليج في الأربعاء، متجهة إلى في أرخبيل حيث يُتوقع وصولها الأحد.ومطلع الأسبوع المقبل، سيتم إخلاء السفينة هناك من حوالى 150 راكبا وفردا من الطاقم ما زالوا على متنها.وقال مسؤول في حكومة الكناري إن إنزال الركاب يجب أن يتم بين ظهر الأحد والاثنين، وهي “النافذة الوحيدة” الممكنة بسبب الأحوال الجوية.وتخضع السفينة لإنذار صحي دولي منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أُبلغت العالمية بوفاة ثلاثة ركاب يُشتبه في أن سببها فيروس هانتا.وينتقل هذا الفيروس عادة من قوارض مصابة، غالبا عبر البول أو الفضلات أو اللعاب. لكن خبراء أكدوا أن السلالة المكتشفة على متن السفينة، وهي فيروس هانتا أنديس، نادرة ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر.وتوفي راكبان هولنديان وامرأة ألمانية، فيما أُنزل ثلاثة أشخاص الأربعاء في الرأس الأخضر.وبحسب المنظمة، لم تعد هناك الخميس أي حالة مشتبه بها على متن السفينة، لكن فترة الحضانة التي قد تصل إلى ستة أسابيع تستدعي الحذر.وأعلنت منظمة العالمية في بيان الجمعة، عن تسجيل ست إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من أصل ثماني حالات مشتبه بها، مشيرة إلى أن جمبع الإصابات “من متحور فيروس الأنديز (آيه أن دي في)”.وما زال مصدر تفشي الفيروس مجهولا. لكن منظمة الصحة أفادت بأن أول إصابة سجلت قبل انطلاق الرحلة في مطلع أبريل، إذ ظهرت أعراض على أول توفي وهو هولندي يبلغ 70 عاما، في السادس من أبريل، علما أن المدة بين الإصابة بالفيروس وظهور الأعراض تراوح بين أسبوع وستة أسابيع.وقالت الخميس إنها لم تتمكن من تحديد مصدر العدوى، رغم تتبع مسار الحالة الأولى.ويتفشى فيروس هانتا في مناطق معينة من ، لا سيما في جبال الأنديز، حيث سُجّلت في السنوات الأخيرة ستون حالة إصابة على الأقل سنويا.