تعويضات بـ250 مليون دولار لمشتري آيفون 16

وتعود جذور القضية إلى عام 2024، عندما روجت الشركة لمجموعة ميزات "Apple Intelligence" وتحديثات ثورية للمساعد الصوتي "سيري"، إلا أن المستخدمين فوجئوا بإطلاق الهواتف دون هذه الميزات، مما دفع المدعين لاتهام الشركة بالإضرار بالمساهمين وخداع المستهلكين.وتشمل هذه التسوية، التي تنتظر الموافقة النهائية من القضاء، المستخدمين في الذين اشتروا أجهزة آيفون 16 أو آيفون 15 برو وبرو في الفترة ما بين حزيران 2024 واذار 2025.ووفقاً للتقارير، قد يحصل المتضررون على تعويضات تصل إلى 95 دولاراً لكل جهاز، حيث يقدر عدد الأجهزة المشمولة بنحو 36 مليون جهاز. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التعويضات ستشمل المستخدمين خارج السوق الأمريكية.من جانبها، نفت أبل ارتكاب أي خطأ، وأوضحت في بيان لها أنها اختارت التسوية للتركيز على ابتكار المنتجات والخدمات بدلاً من الاستمرار في النزاعات القانونية.وأشارت الشركة إلى أنها أطلقت بالفعل العديد من ميزات الأخرى منذ عام 2024، مؤكدة أن التحديثات الشاملة لـ "سيري" سيتم الكشف عنها رسمياً في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) الشهر المقبل.وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أبل جاهدة للحاق بمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل غوغل وميتا وأوبن إيه آي.وقد شدد ، الرئيس التنفيذي للشركة، على أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ميزة إضافية بل هو جزء أساسي وبديهي من أجهزة أبل المستقبلية، وهو ما يفسر الشراكات الأخيرة التي عقدتها الشركة لتعزيز قدراتها التقنية في هذا السباق المحموم.