تحذير: قلة النوم تسرّع الشيخوخة وتزيد مخاطر أمراض القلب والدماغ



حذّرت أولغا تكاتشوفا، مديرة لبحوث الشيخوخة في ، من أن الحرمان المزمن من النوم يؤثر سلباً على القلب والدماغ ويساهم في تسريع شيخوخة الجسم.



وأكدت أن النوم لا يقل أهمية عن التغذية الصحية وممارسة الرياضة، لكنه غالباً ما يُهمَل لصالح العمل أو الأنشطة اليومية.



وأشارت إلى أن المعدل المثالي للنوم يتراوح بين 7 إلى 8 ساعات يومياً، محذرة من أن النوم أقل من 6 ساعات أو أكثر من 9 ساعات يرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة، فضلاً عن ارتفاع احتمال الوفاة المبكرة.