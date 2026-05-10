هواوي تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية

وحصلت ساعة Watch Ultimate Design Spring على هيكل مصنوع من التيتانيوم المتين والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (42.942.9/10.8) ملم، وزنه 91غ، وجهّزت بتقنية eSIM للتصتال بالشبكات الخلوية لإجراء المكالمات الصوتية واستلام وإرسال الرسائل النصية القصيرة.شاشتها أتت LTPO2 AMOLED بمقاس 1.38 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 nits، كثافتها تعادل 338 بيكسل/الغنش تقريبا، وحميت بزجاج كريستالي مقاوم للصدمات والخدوش.تعمل الساعة بنظام HarmonyOS 6.1، ومعالج Kirin W80، وجهّزت بمايكروفونات ومكبرات صوت لإجراء المكالمات الصوتية، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم ودرجة حرارة الجسم، وتطبيقات لمراقبة معدلات النشاط البدني ومعدلات النوم اليومية للمستخدم.دعمتها أيضا بشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنية 5.2 للاقتران بالهواتف والأجهزة الذكية، وبطارية بسعة 450 تعمل مع شاحن لاسلكي.