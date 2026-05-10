تقرير إسرائيلي يكشف عن "جدول زمني" في حال انهيار مفاوضات طهران واشنطن
المزيد
4 ميزات عديمة الفائدة في الهاتف
2026-05-10 | 12:27
تشهد صناعة الهواتف الذكية سباقاً متواصلاً لإضافة مزايا وتقنيات جديدة بهدف جذب المستهلكين، إلا أن خبراء ومستخدمين يرون أن بعض هذه الخصائص لا تقدم قيمة حقيقية في الاستخدام اليومي، رغم الترويج الكبير لها.
ومع احتدام المنافسة بين الشركات المصنعة، يتم سنوياً الكشف عن
تقنيات جديدة
تُسوَّق باعتبارها عناصر أساسية لتحسين تجربة المستخدم، غير أن تقارير تقنية تشير إلى أن جزءاً من هذه المزايا يظل محدود الفائدة بالنسبة للمستخدم العادي.
ويرى خبراء في قطاع التكنولوجيا أن بعض الخصائص الحديثة تبدو جذابة من الناحية التسويقية، لكنها لا تنعكس بشكل ملموس على الأداء أو الاستخدام اليومي، في حين تسهم أحياناً في رفع تكلفة الهواتف وأسعارها النهائية.
كما لفتت التقارير إلى أن المستهلكين باتوا أكثر اهتماماً بعوامل عملية مثل عمر البطارية، وسرعة الأداء، وجودة الكاميرا، بدلاً من المزايا الثانوية التي قد لا تُستخدم إلا نادراً.
وتُعد ميزة تصوير الفيديو بدقة 8K من أكثر الخصائص التي يتم التفاخر بها في الهواتف الرائدة، إلا أن خبراء التقنية يرون أن معظم المستخدمين لا يمتلكون شاشات قادرة حتى على عرض هذا النوع من الفيديوهات بجودته الكاملة.
كما أن تصوير 8K يستهلك مساحة تخزين ضخمة ويؤدي إلى استنزاف البطارية وارتفاع حرارة الجهاز، في حين أن دقة 4K لا تزال كافية لغالبية الاستخدامات اليومية.
عدد الميغابيكسل
تواصل الشركات التنافس على رفع عدد العدسات الخلفية وأرقام الميغابيكسل، لكن مختصين يؤكدون أن جودة الصورة تعتمد بدرجة أكبر على حجم المستشعر ومعالجة الصور البرمجية، وليس فقط على الأرقام الدعائية.
وفي نقاشات واسعة، اعتبر مستخدمون أن بعض الهواتف المتوسطة تقدم
كاميرات
بدقة مرتفعة مثل 108 ميغابيكسل دون تحقيق نتائج أفضل فعلياً من هواتف ذات دقة أقل.
الشحن اللاسلكي
ورغم الانتشار الواسع للشحن اللاسلكي، يرى كثير من المستخدمين أنه لا يوفر فارقاً عملياً كبيراً مقارنة بالشحن التقليدي، خاصة أنه أبطأ في معظم الحالات ويتسبب بارتفاع حرارة الهاتف. في المقابل، يعتبر آخرون أن الميزة مفيدة في السيارات أو أثناء العمل المكتبي، لكنها ليست سبباً كافياً لدفع مبالغ إضافية عند شراء هاتف جديد.
ميزات الذكاء الاصطناعي
ومع تصاعد موجة
الذكاء الاصطناعي
، بدأت الشركات تضيف أدوات تعتمد على AI في التصوير والبحث وتحرير الصور، إلا أن بعض المستخدمين يرون أن هذه التقنيات لا تزال في مراحل تجريبية، وأن تأثيرها على الاستخدام اليومي محدود حتى الآن.
ويؤكد خبراء أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعياً، ولم يعودوا ينجذبون بسهولة إلى المواصفات التسويقية وحدها، بل باتوا يركزون على عناصر أساسية مثل عمر البطارية، واستقرار النظام، وسرعة الأداء، وجودة الكاميرا الفعلية، بدلاً من الخصائص التي توصف بأنها استعراضية أكثر من كونها عملية.
