4 ميزات عديمة الفائدة في الهاتف

ومع احتدام المنافسة بين الشركات المصنعة، يتم سنوياً الكشف عن تُسوَّق باعتبارها عناصر أساسية لتحسين تجربة المستخدم، غير أن تقارير تقنية تشير إلى أن جزءاً من هذه المزايا يظل محدود الفائدة بالنسبة للمستخدم العادي.ويرى خبراء في قطاع التكنولوجيا أن بعض الخصائص الحديثة تبدو جذابة من الناحية التسويقية، لكنها لا تنعكس بشكل ملموس على الأداء أو الاستخدام اليومي، في حين تسهم أحياناً في رفع تكلفة الهواتف وأسعارها النهائية.كما لفتت التقارير إلى أن المستهلكين باتوا أكثر اهتماماً بعوامل عملية مثل عمر البطارية، وسرعة الأداء، وجودة الكاميرا، بدلاً من المزايا الثانوية التي قد لا تُستخدم إلا نادراً.وتُعد ميزة تصوير الفيديو بدقة 8K من أكثر الخصائص التي يتم التفاخر بها في الهواتف الرائدة، إلا أن خبراء التقنية يرون أن معظم المستخدمين لا يمتلكون شاشات قادرة حتى على عرض هذا النوع من الفيديوهات بجودته الكاملة.كما أن تصوير 8K يستهلك مساحة تخزين ضخمة ويؤدي إلى استنزاف البطارية وارتفاع حرارة الجهاز، في حين أن دقة 4K لا تزال كافية لغالبية الاستخدامات اليومية.عدد الميغابيكسلتواصل الشركات التنافس على رفع عدد العدسات الخلفية وأرقام الميغابيكسل، لكن مختصين يؤكدون أن جودة الصورة تعتمد بدرجة أكبر على حجم المستشعر ومعالجة الصور البرمجية، وليس فقط على الأرقام الدعائية.وفي نقاشات واسعة، اعتبر مستخدمون أن بعض الهواتف المتوسطة تقدم بدقة مرتفعة مثل 108 ميغابيكسل دون تحقيق نتائج أفضل فعلياً من هواتف ذات دقة أقل.الشحن اللاسلكيورغم الانتشار الواسع للشحن اللاسلكي، يرى كثير من المستخدمين أنه لا يوفر فارقاً عملياً كبيراً مقارنة بالشحن التقليدي، خاصة أنه أبطأ في معظم الحالات ويتسبب بارتفاع حرارة الهاتف. في المقابل، يعتبر آخرون أن الميزة مفيدة في السيارات أو أثناء العمل المكتبي، لكنها ليست سبباً كافياً لدفع مبالغ إضافية عند شراء هاتف جديد.ميزات الذكاء الاصطناعيومع تصاعد موجة ، بدأت الشركات تضيف أدوات تعتمد على AI في التصوير والبحث وتحرير الصور، إلا أن بعض المستخدمين يرون أن هذه التقنيات لا تزال في مراحل تجريبية، وأن تأثيرها على الاستخدام اليومي محدود حتى الآن.ويؤكد خبراء أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعياً، ولم يعودوا ينجذبون بسهولة إلى المواصفات التسويقية وحدها، بل باتوا يركزون على عناصر أساسية مثل عمر البطارية، واستقرار النظام، وسرعة الأداء، وجودة الكاميرا الفعلية، بدلاً من الخصائص التي توصف بأنها استعراضية أكثر من كونها عملية.