"آيفون 20".. تسريبات حول أكبر تغيير في تاريخ هواتف أبل

والجدير ذكره أن شركة أبل قد تتخطى تسمية آيفون 19 وتنتقل مباشرة إلى 20، لأن عام 2027 يتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق سلسلة هواتف آيفون.وأقدمت أبل على هذه الخطوة سابقًا عندما تخطّت آيفون 9 وانتقلت من 8 إلى آيفون إكس مباشرة.وتشير توقعات إلى أن الجهاز الجديد سيكون الأكثر جرأة في تاريخ الشركة من حيث التصميم والتقنيات المستخدمة.تصميم زجاجيبحسب تقارير تقنية حديثة، تعمل أبل على تطوير تصميم يعتمد على ما يُعرف بالزجاج السائل، مع شاشة منحنية تمتد إلى أطراف الهاتف بشكل شبه كامل، إضافة إلى حواف فائقة النحافة قد تصل إلى 1.1 ملم فقط.كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يأتي بهيكل زجاجي متكامل يمنح المستخدم تجربة مشاهدة أكثر انسيابية، في خطوة تشبه التحول الكبير الذي أحدثه هاتف آيفون X عند إطلاقه قبل نحو عقد.كاميرا مخفيةومن أبرز الميزات المتوقعة في الهاتف الجديد، تطوير تقنية الكاميرا الأمامية ومستشعرات Face ID أسفل الشاشة، ما قد يسمح بالتخلص نهائيًا من Dynamic Island أو أي ثقوب ظاهرة في الواجهة الأمامية.ويرى مراقبون أن نجاح هذه التقنية سيمنح المستخدم شاشة كاملة دون أي انقطاعات، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في الحفاظ على جودة الصور والأداء، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وهي مشكلة لا تزال تواجه تقنيات الكاميرات المخفية الحالية.أزرار لمسيةتحدثت التسريبات عن احتمال تخلي الهاتف عن الأزرار الميكانيكية التقليدية، واستبدالها بأزرار تعمل باللمس مع ردود فعل اهتزازية تحاكي الضغط الحقيقي.وتشير المعلومات إلى أن هذه التقنية قد تعمل حتى عند نفاد البطارية بفضل معالج منخفض الطاقة مخصص لهذا الغرض.ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تساعد في تعزيز مقاومة الهاتف للماء والغبار، لكنها قد تثير تساؤلات حول سهولة الاستخدام وتجربة التحكم اليومية.المتانة والسعررغم الحماس الكبير المحيط بالتصميم الجديد، أثارت بعض التقارير مخاوف تتعلق بمتانة الهاتف، خصوصًا مع الاعتماد الكبير على الزجاج والشاشات المنحنية، والتي قد تكون أكثر عرضة للكسر أو اللمسات غير المقصودة.وما يتوقعه الخبراء هو أن يكون الهاتف من بين الأغلى في تاريخ أبل، خاصة مع استخدام تقنيات متقدمة مثل الشاشات المنحنية والكاميرات المخفية تحت الشاشة.ويرى متابعون أن أبل تسعى من خلال آيفون 20 إلى تكرار التأثير الكبير الذي أحدثه هاتف آيفون X عند إطلاقه العام 2017، حين قدم لأول مرة شاشة كاملة وميزة Face ID ، إلا أن المنافسة أصبحت أكثر تعقيدًا اليوم، مع تطور الهواتف القابلة للطي وتقنيات التي تقدمها شركات منافسة مثل سامسونغ وغوغل.