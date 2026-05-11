تحديثات جديدة في كاربلاي

في هذا السياق، أضافت أبل ميزتين جديدتين لفتتا انتباه المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، نظراً لتأثيرهما المباشر على سهولة التعامل مع النظام أثناء القيادة.صف ثالث من التطبيقاتمن أبرز التحسينات التي أضيفت إلى النظام إمكانية عرض صف ثالث من أيقونات التطبيقات على بعض شاشات السيارات الكبيرة، ما يسمح للمستخدمين برؤية عدد أكبر من التطبيقات دون الحاجة إلى التمرير المتكرر بين الصفحات.ويرى مستخدمون أن هذه الميزة تجعل الوصول إلى التطبيقات الأساسية مثل الخرائط والموسيقى والرسائل أكثر سرعة، خاصة أثناء القيادة لمسافات طويلة. كما تمنح الواجهة شكلاً أكثر تنظيماً واستفادة أفضل من المساحات الكبيرة المتوفرة في الشاشات الحديثة داخل السيارات.تحسينات على الواجهةشملت التحديثات أيضاً إعادة تصميم واجهة Now Playing الخاصة بعرض الموسيقى أو المحتوى الصوتي الجاري تشغيله، حيث أصبحت المعلومات المعروضة أوضح وأسهل أثناء القيادة. ووفقاً للتقارير، ركزت أبل على تبسيط عناصر التحكم بالموسيقى وتقليل التشتيت البصري، وهو ما يساعد السائقين على التحكم بالمحتوى بسرعة أكبر دون الحاجة للنظر مطولاً إلى الشاشة.تجربة قيادة أكثر تكاملاًتأتي هذه التحديثات ضمن مساعي الشركة لتوسيع قدرات كاربلاي وتحويله إلى منصة أكثر تكاملاً داخل السيارات الحديثة، خصوصاً مع إطلاق نسخة كاربلاي ألترا التي توفر اندماجاً أعمق مع أنظمة المركبة والشاشات المتعددة.كما تعمل أبل على إدخال تحسينات تصميمية جديدة مستوحاة من واجهات أنظمة iOS الحديثة، بما في ذلك الإشعارات المصغرة وعناصر العرض الأكثر مرونة، في محاولة لجعل تجربة الاستخدام أكثر قرباً من هواتف آيفون.ويرى مراقبون أن التركيز الحالي لم يعد مقتصراً على إضافة مزايا استعراضية، بل بات موجهاً نحو تحسين الاستخدام العملي اليومي، خاصة فيما يتعلق بسهولة الوصول إلى التطبيقات وتقليل عوامل التشتيت أثناء القيادة، وهي عناصر أصبحت أساسية في أنظمة الترفيه والمعلومات داخل السيارات الحديثة.