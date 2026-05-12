7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رونالدو يتوعد الهلال قبل المواجهة: لنجعلها ليلة حاسمة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563722-639141745960883709.jpeg
7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا
منوعات
2026-05-12 | 05:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
423 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أثارت حالات الإصابة بفيروس هانتا على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس" مخاوف صحية واسعة، بعدما أسفر التفشي عن تسجيل وفيات وإصابات مؤكدة.
ورغم أن فيروسات هانتا تنتقل عادة عبر القوارض المصابة، فإن السلالة المكتشفة على متن السفينة سبق أن سُجلت لها حالات انتقال نادرة من إنسان إلى آخر، وهو ما دفع السلطات الصحية إلى تشديد إجراءات الوقاية والمتابعة.
وتوضح
منظمة الصحة
العالمية أن العدوى تنتقل غالبا عند ملامسة بول أو براز أو لعاب القوارض المصابة، خاصة في الأماكن سيئة التهوية أو الموبوءة بالقوارض، كما قد يتعرض لها العاملون في الزراعة والغابات أثناء عملهم.
وأوصت المنظمة باتباع عدد من الإجراءات
الوقائية
، أبرزها:
الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن العمل.
سدّ الفتحات التي تسمح بدخول القوارض إلى المباني.
تخزين الطعام بطرق آمنة.
اتباع أساليب تنظيف آمنة في المناطق الملوثة بالقوارض.
تجنب كنس أو شفط فضلات القوارض وهي جافة.
ترطيب المناطق الملوثة قبل تنظيفها.
تعزيز ممارسات نظافة اليدين.
وأكدت المنظمة أن انتقال الفيروس بين البشر يتطلب عادة مخالطة وثيقة ومطولة، وغالبا ما يُسجل بين أفراد الأسرة الواحدة أو الشركاء المقربين خلال المراحل الأولى من المرض.
وقد تتأخر أعراض فيروس هانتا في الظهور لعدة أسابيع بعد التعرض للفيروس، وغالبا ما تبدأ بأعراض تشبه الإنفلونزا أو أمراض الجهاز التنفسي. إلا أن المرض قد يتطور سريعا في بعض الحالات، مسببا تراكم السوائل في الرئتين أو اضطرابات نزفية أو فشلا كلويا، بحسب نوع السلالة الفيروسية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الصحة العالمية تصدر بيانا بشان خطر فيروس هانتا
03:47 | 2026-05-09
إسبانيا تعلن إصابة أحد مواطنيها بفيروس "هانتا"
17:05 | 2026-05-11
تحذير من فيروس "هانتا".. انتقل بين شخصين على متن سفينة سياحية
11:59 | 2026-05-05
أعراض الإصابة بفيروس هانتا
07:29 | 2026-05-08
فايروس
وقاءات
السومرية نيوز
منظمة الصحة
سومرية نيوز
السومرية
الوقائية
التنف
ﻹعادة
الصحة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد توقيف سالم الشيخ.. حملة مقاطعة واسعة ضد "جيتور" في العراق
محليات
31.92%
08:32 | 2026-05-11
بعد توقيف سالم الشيخ.. حملة مقاطعة واسعة ضد "جيتور" في العراق
08:32 | 2026-05-11
حالتان جويتان تعودان.. وطقس الاسبوع سيغير الموازين
محليات
30.45%
02:28 | 2026-05-11
حالتان جويتان تعودان.. وطقس الاسبوع سيغير الموازين
02:28 | 2026-05-11
قرب إطلاق استمارة التعيين لهذه الفئة
محليات
20.74%
08:41 | 2026-05-11
قرب إطلاق استمارة التعيين لهذه الفئة
08:41 | 2026-05-11
حرب جديدة "مدمرة" تهدد العالم
دوليات
16.89%
11:29 | 2026-05-11
حرب جديدة "مدمرة" تهدد العالم
11:29 | 2026-05-11
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-11
Live Talk
الموسيقى الحديثة وتأثيرها على اسلوب وثقافة الشباب- Live Talk م٢ - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-11
Live Talk
الموسيقى الحديثة وتأثيرها على اسلوب وثقافة الشباب- Live Talk م٢ - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-11
عشرين
قبل الحسم… اشتباك المناصب والنفوذ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-10
عشرين
قبل الحسم… اشتباك المناصب والنفوذ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-11
Live Talk
الموسيقى الحديثة وتأثيرها على اسلوب وثقافة الشباب- Live Talk م٢ - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-11
Live Talk
الموسيقى الحديثة وتأثيرها على اسلوب وثقافة الشباب- Live Talk م٢ - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-11
عشرين
قبل الحسم… اشتباك المناصب والنفوذ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-10
عشرين
قبل الحسم… اشتباك المناصب والنفوذ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
اخترنا لك
النشاط البدني والجلوس الطويل.. هل يعوض احدهما ضرر الثاني؟
08:49 | 2026-05-12
“ChatGPT” في قلب قضية مأساوية... انتحار مراهق لبناني وتحرّكٌ قضائيٌّ عالمي!
08:05 | 2026-05-12
ما الذي يحدث للقهوة بعد إعادة تسخينها؟
01:00 | 2026-05-12
تحديثات جديدة في كاربلاي
05:54 | 2026-05-11
سنوات من النفوذ والعلاقات... فضيحة العقيد العراقي الوهمي الذي اخترق المشهد الأمني اللبناني!
04:44 | 2026-05-11
مشروبات تخرّب مينا الأسنان
01:14 | 2026-05-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.