اطلاق مكيفاً هوائيًا يضع حول الرقبة

ويأتي الجهاز الجديد بتحسينات كبيرة في الأداء والتصميم، مع قدرة تبريد أعلى وتجربة استخدام أكثر راحة، ليستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن وسيلة شخصية للتعامل مع الحرارة أثناء التنقل أو العمل.مكيف صغير يوضع خلف الرقبةويعمل جهاز Sony Reon Pocket Pro Plus كوحدة تنظيم حرارة شخصية تُثبت خلف الرقبة، حيث يوفر تبريدًا أو تدفئة مباشرة للجسم عبر لوحة حرارية مدمجة.وبحسب " "، يوفر الإصدار الجديد تحسنًا بنسبة 20% في أداء التبريد مقارنة بالجيل السابق، كما تستطيع لوحة التبريد خفض الحرارة بمقدار إضافي يصل إلى درجتين مئويتين، ما يمنح إحساسًا أقوى بالبرودة أثناء المشي أو الاستخدام الخارجي.تصميم أكثر ثباتًا وراحةوأجرت "سوني" تعديلات على التصميم لتحسين الثبات أثناء الحركة، حيث أضافت رباطًا مرنًا يلتف حول الرقبة والكتفين لمنع تحرك الجهاز أثناء المشي أو الانحناء.كما أصبح منفذ إخراج الهواء الساخن قابلًا للتعديل، بحيث يمكن تغيير زاويته أو تمديده لتجنب احتباس الهواء الساخن داخل الياقات المرتفعة أو تحت الملابس الثقيلة.ذكاء اصطناعي ومستشعرات حراريةويعتمد الجهاز على وحدتي تبريد حراريتين مع مجموعة من المستشعرات لمراقبة حرارة الجلد بشكل مستمر.ومن خلال التطبيق المرافق، يمكن للمستخدم تحديد درجة الحرارة المستهدفة، بينما تتولى أوضاع التشغيل الذكية ضبط مستوى التبريد أو التدفئة تلقائيًا حسب البيئة المحيطة.أما المستخدمون الذين لا يرغبون في الاعتماد على الهاتف، فيمكنهم التحكم بالجهاز مباشرة عبر أزرار مادية موجودة على جانبه للتبديل بين أوضاع التبريد والتدفئة.بطارية تدوم حتى 15 ساعةوأكدت "سوني" أن البطارية توفر ما يصل إلى 15 ساعة من الاستخدام في وضع التبريد الذكي، مع تشغيل هادئ يسمح باستخدام الجهاز داخل المكاتب أو الأماكن المغلقة دون إزعاج.كما كشفت الشركة عن ملحق إضافي يحمل اسم Reon Pocket Tag 2، وهو مستشعر صغير يمكن تثبيته في الحقيبة أو الملابس لقياس درجة الحرارة والرطوبة المحيطة وإرسال البيانات إلى الجهاز لتحسين دقة التحكم الحراري.السعر وموعد التوفروسيُطرح جهاز Reon Pocket Pro Plus حصريًا عبر متجر "سوني" الإلكتروني في خلال صيف 2026.ويبلغ سعر الجهاز نحو 229 يورو في أوروبا و199 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، بينما لم تكشف الشركة بعد عن السعر الرسمي في السوق الأميركية.وفي سياق منفصل، كانت "سوني" قد أعلنت مؤخرًا عن تلفزيون Sony Bravia 3 II الجديد، الذي يأتي بتحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودعم ألعاب 4K بمعدل 120 وأحجام تصل إلى 100 بوصة.