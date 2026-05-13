إيران تتهم الكويت بـ"الاعتداء" على قارب تابع لها
المزيد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563937-639142824395132805.webp
اطلاق مكيفاً هوائيًا يضع حول الرقبة
منوعات
2026-05-13 | 11:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
118 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
كشفت شركة
سوني
عن الجيل الجديد من جهاز التبريد القابل للارتداء Reon Pocket Pro Plus، في خطوة تواصل بها تطوير فئة التكييف الشخصي التي تعمل عليها منذ عام 2019.
ويأتي الجهاز الجديد بتحسينات كبيرة في الأداء والتصميم، مع قدرة تبريد أعلى وتجربة استخدام أكثر راحة، ليستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن وسيلة شخصية للتعامل مع الحرارة أثناء التنقل أو العمل.
مكيف صغير يوضع خلف الرقبة
ويعمل جهاز Sony Reon Pocket Pro Plus كوحدة تنظيم حرارة شخصية تُثبت خلف الرقبة، حيث يوفر تبريدًا أو تدفئة مباشرة للجسم عبر لوحة حرارية مدمجة.
وبحسب "
سوني
"، يوفر الإصدار الجديد تحسنًا بنسبة 20% في أداء التبريد مقارنة بالجيل السابق، كما تستطيع لوحة التبريد خفض الحرارة بمقدار إضافي يصل إلى درجتين مئويتين، ما يمنح إحساسًا أقوى بالبرودة أثناء المشي أو الاستخدام الخارجي.
تصميم أكثر ثباتًا وراحة
وأجرت "سوني" تعديلات على التصميم لتحسين الثبات أثناء الحركة، حيث أضافت رباطًا مرنًا يلتف حول الرقبة والكتفين لمنع تحرك الجهاز أثناء المشي أو الانحناء.
كما أصبح منفذ إخراج الهواء الساخن قابلًا للتعديل، بحيث يمكن تغيير زاويته أو تمديده لتجنب احتباس الهواء الساخن داخل الياقات المرتفعة أو تحت الملابس الثقيلة.
ذكاء اصطناعي ومستشعرات حرارية
ويعتمد الجهاز على وحدتي تبريد حراريتين مع مجموعة من المستشعرات لمراقبة حرارة الجلد بشكل مستمر.
ومن خلال التطبيق المرافق، يمكن للمستخدم تحديد درجة الحرارة المستهدفة، بينما تتولى أوضاع التشغيل الذكية ضبط مستوى التبريد أو التدفئة تلقائيًا حسب البيئة المحيطة.
أما المستخدمون الذين لا يرغبون في الاعتماد على الهاتف، فيمكنهم التحكم بالجهاز مباشرة عبر أزرار مادية موجودة على جانبه للتبديل بين أوضاع التبريد والتدفئة.
بطارية تدوم حتى 15 ساعة
وأكدت "سوني" أن البطارية توفر ما يصل إلى 15 ساعة من الاستخدام في وضع التبريد الذكي، مع تشغيل هادئ يسمح باستخدام الجهاز داخل المكاتب أو الأماكن المغلقة دون إزعاج.
كما كشفت الشركة عن ملحق إضافي يحمل اسم Reon Pocket Tag 2، وهو مستشعر صغير يمكن تثبيته في الحقيبة أو الملابس لقياس درجة الحرارة والرطوبة المحيطة وإرسال البيانات إلى الجهاز لتحسين دقة التحكم الحراري.
السعر وموعد التوفر
وسيُطرح جهاز Reon Pocket Pro Plus حصريًا عبر متجر "سوني" الإلكتروني في
الولايات المتحدة
خلال صيف 2026.
ويبلغ سعر الجهاز نحو 229 يورو في أوروبا و199 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، بينما لم تكشف الشركة بعد عن السعر الرسمي في السوق الأميركية.
وفي سياق منفصل، كانت "سوني" قد أعلنت مؤخرًا عن تلفزيون Sony Bravia 3 II الجديد، الذي يأتي بتحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودعم ألعاب 4K بمعدل 120
هرتز
وأحجام تصل إلى 100 بوصة.
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
