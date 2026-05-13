فيروس "الأنديز".. هل بدأت سلالة تحور "هانتا"؟

وساد قلق عالمي إثر وفاة ثلاثة ركاب جراء تفشي فيروس هانتا النادر على سفينة سياحية من إلى .وسجّلت سبع إصابات مؤكّدة لركاب من السفينة، بينهم فرنسية في حالة خطرة، فيما تعدّ حالة ثامنة "مرجّحة"، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس.وقال أندرياس هوفر من للوقاية من الأمراض ومكافحتها "إي سي دي سي" في ستوكهولم خلال إحاطة إعلامية "بحسب التحقيقات الأوّلية القائمة على التسلسل الجيني الكامل المتاح لنا، ما من مؤشّرات إلى أن نمط هذا الفيروس يختلف عن السلالة المعروفة منه والمنتشرة في بعض مناطق العالم".وأشار هوفر وهو عالم أوبئة متخصّص في الميكروبيولوجيا والجزئيات إلى أن "كلّ معلومات التسلسل الجيني التي حصلنا عليها راهنا هي متطابقة تقريبا، ما يعني أن حدثا واحدا على الأرجح وقع لانتقال العدوى من حيوان موبوء إلى البشر".وينتشر هذا الفيروس عادة بواسطة القوارض، غالبا عبر البول والبراز واللعاب.وأكّدت فحوص مخبرية في جنوب إفريقيا وسويسرا أن الفيروس ينتمي إلى سلالة الأنديز، وهي السلالة الوحيدة المعروفة لهذا الفيروس التي تصيب البشر.وتنصّ المبادئ التوجيهية الصادرة عن كلّ من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومنظمة العالمية على حجر صحّي مدّته 42 يوما ومتابعة لمخالطي الأشخاص ذوي المخاطر المرتفعة لأن فترة الحضانة تمتدّ ستة أسابيع.وقالت مديرة المركز الأوروبي باميلا رندي-فاغنر "نظرا لفترة الحضانة الطويلة، من غير المستبعد أن يظهر مزيد من الحالات في أوساط الركاب الذين وضعوا في الحجر الصحي".ولفت جانفرانكو شبيتيري المسؤول في المركز الأوروبي عن المعلومات التحليلية المتعلّقة بالأوبئة العالمية والأمن الصحي إلى أن الأشخاص قد ينقلون العدوى قبل أيّام من ظهور الأعراض عليهم.وقال "نوصي مثلا على سبيل الحيطة والحذر بتقفّي أثر من خالطوا المريض قبل يومين من ظهور الأعراض".