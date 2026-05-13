"أبل" قد تدفع لمستخدمي آيفون ملايين الدولارات.. هل أنت منهم؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعتزم إصدار عفو عام عن 250 شخصا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563950-639142885792482309.jpg
"أبل" قد تدفع لمستخدمي آيفون ملايين الدولارات.. هل أنت منهم؟
منوعات
2026-05-13 | 13:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,563 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
من المرتقب أن يتلقى ملايين مالكي هواتف آيفون بعض الأموال المستردة من شركة "أبل"، بعد أن وافقت على تسوية بقيمة 250 مليون دولار لحل دعاوى تتهم الشركة بتضليل العملاء بشأن ميزات
الذكاء الاصطناعي
المرتبطة بالطرازات الحديثة من هواتفها.
وبموجب التسوية المقترحة في الدعوى الجماعية، قد يحصل العملاء المؤهلون على مبلغ يتراوح بين 25 و95 دولارا عن كل جهاز، وذلك بحسب عدد الأشخاص الذين سيتقدمون بطلبات التعويض وعدد الأجهزة المؤهلة التي يمتلكها كل شخص، وفق ما نقلته صحيفة "نيوزويك" الأميركية.
غير أن التسوية تحتاج إلى موافقة المحكمة، ومن المقرر النظر فيها يوم 17 حزيران المقبل، في قضية تعد واحدة من أكبر تسويات المستهلك المتعلقة بشركة "أبل" التي نفت ارتكاب أي مخالفات.
وتتمحور القضية، المعروفة باسم قضية "لاندشيفت" ضد "أبل"، والتي رُفعت العام الماضي أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من ولاية
كاليفورنيا
، حول تسويق أبل لميزات “ذكاء أبل” وتحسينات المساعد الصوتي سيري عند إطلاقها لطرازات آيفون الأحدث.
ووفقا لوثائق المحكمة، زعم المدعون أن أبل روجت بشكل بارز لقدرات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحسينات “سيري”، رغم أنها لم تكن متاحة فعليا وقت شراء الهواتف. وقال المستهلكون إن تلك الادعاءات أثرت في قرارهم بشراء الأجهزة أو ترقيتها، بينما تأخرت الميزات الموعودة أو لم تطرح بالشكل الذي تم الترويج له في البداية.
من هم المؤهلون للحصول على التعويض؟
وتشمل التسوية المقترحة العملاء في
الولايات المتحدة
الذين اشتروا طرازات معينة من هواتف آيفون بين 10 حزيران 2024 و29 اذار 2025.
وتشمل الطرازات المؤهلة:
آيفون 16
آيفون 16 إي
آيفون 16 بلس
آيفون 16 برو
آيفون 16 برو
ماكس
آيفون 15 برو
آيفون 15 برو ماكس
وتقدّر وثائق المحكمة أن ما يصل إلى 37 مليون جهاز قد يكون مؤهلا للاستفادة من التسوية.
ومن المتوقع أن يحصل العملاء المؤهلون على حد أدنى يبلغ 25 دولارا عن كل جهاز مؤهل، فيما قد يصل الحد الأقصى إلى 95 دولارا لكل جهاز، وفقا لوثائق المحكمة.
كيف يمكن تقديم طلب التعويض؟
وبحسب وثائق التسوية، سيتم إخطار المستهلكين المؤهلين عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، على أن يتم لاحقا إطلاق موقع إلكتروني مخصص للتسوية يتضمن التعليمات ونماذج تقديم الطلبات، وبعدها تلقي التعويضات.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الوقود المغشوش: كيف تدفع 3,000 دولار بسبب بضعة دولارات وفرتها؟
04:00 | 2026-03-19
الكرملين: حرب إيران قد تدفع أوكرانيا لتسوية مع روسيا
03:50 | 2026-03-19
الكرملين يحذر: استهداف البنية النفطية الروسية قد يدفع الأسعار فوق 120 دولاراً
08:45 | 2026-05-03
تعويضات بـ250 مليون دولار لمشتري آيفون 16
07:13 | 2026-05-09
ابل
ملايين
الولايات المتحدة
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
كاليفورنيا
السومرية
بعدها
ليون
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الجمعة تقلب الموازين في العراق
محليات
32.87%
02:17 | 2026-05-13
الجمعة تقلب الموازين في العراق
02:17 | 2026-05-13
7 قرى عراقية تتنافس على لقب أفضل المناطق السياحية عالمياً
محليات
26.14%
01:23 | 2026-05-12
7 قرى عراقية تتنافس على لقب أفضل المناطق السياحية عالمياً
01:23 | 2026-05-12
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
محليات
21.96%
10:00 | 2026-05-12
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
10:00 | 2026-05-12
الاتربة تعود للعراقيين
محليات
19.03%
04:02 | 2026-05-12
الاتربة تعود للعراقيين
04:02 | 2026-05-12
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
اخترنا لك
نبؤة "هرمجدون" وسفر الرؤيا.. الأقمار الصناعية تؤكد جفاف الفرات واقتراب نهاية العالم
13:53 | 2026-05-13
ميتا تضيف ميزة جديدة لمحادثات واتساب
12:38 | 2026-05-13
فيروس "الأنديز".. هل بدأت سلالة تحور "هانتا"؟
12:14 | 2026-05-13
اطلاق مكيفاً هوائيًا يضع حول الرقبة
11:19 | 2026-05-13
النشاط البدني والجلوس الطويل.. هل يعوض احدهما ضرر الثاني؟
08:49 | 2026-05-12
“ChatGPT” في قلب قضية مأساوية... انتحار مراهق لبناني وتحرّكٌ قضائيٌّ عالمي!
08:05 | 2026-05-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.