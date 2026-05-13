نبؤة "هرمجدون" وسفر الرؤيا.. الأقمار الصناعية تؤكد جفاف الفرات واقتراب نهاية العالم

وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية أن في الأراضي السورية فقد أكثر من 140 كيلومتراً مكعباً من مياهه منذ عام 2003، فيما برزت توقعات باحتمال جفافه بشكل نهائي بحلول عام 2040.وتساءلت منصات إخبارية: "هل بدأت نبوءة التوراتية تتكشف؟"، في إشارة إلى ما ورد في "سفر الرؤيا" من أن جفاف يمهد الطريق للمعركة النهائية المعروفة بـ"هرمجدون".وكانت صحيفة " بوست" الأمريكية قد كتبت قبل أيام أن الانحسار المتسارع لنهر الفرات، الذي يُعرف تاريخياً بأنه أحد أنهار "مهد الحضارة"، يثير مخاوف لدى بعض المؤمنين بنبوءات نهاية العالم، وذلك بعد أن ربط بعض المؤمنين ومتابعي النبوءات ما يحدث حالياً بنصوص واردة في ، وفق ما ذكرته الصحيفة.ويستشهد بعض المتابعين بنص من "سفر الرؤيا" يقول: "ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الفرات، فجف ماؤه ليعد الطريق لملوك المشرق"، معتبرين أن جفاف النهر قد يكون إشارة مرتبطة بأحداث "نهاية الزمان".ولطالما فسر بعض المتدينين هذه الآية على أنها إشارة إلى أن جفاف النهر سيمهد الطريق لجيش شرقي ضخم يتجه نحو معركة "هرمجدون"، وهي المواجهة الكارثية التي يُعتقد أنها تسبق للمسيح. كما ورد ذكر الفرات في "سفر " بعبارة: "جفاف على مياهها فتنشف".ويمتد نهر الفرات لنحو 1800 ميل من جبال مرورا بسوريا والعراق، قبل أن يلتقي بنهر ويصب في . لكن مستويات المياه فيه تراجعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة.ورغم هذه التفسيرات الدينية، يؤكد خبراء أن الأزمة الحالية تعود أساساً إلى أسباب بيئية ومناخية، بينها الجفاف والتغير المناخي والاستخدام المفرط للمياه الجوفية.يُذكر أن إدارة سد الفرات الذي يحتجز خلفه مياه نهر الفرات في مدينة الطبقة بريف السورية أكدت في تصريحات قبل أشهر قليلة أن المنسوب الطبيعي لبحيرة السد يكون عند مستوى 304، ولكن منسوبها في ذلك الوقت كان 298.8 فقط.