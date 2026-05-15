زفاف ينتهي بجريمة قتل.. زوج يطلق النار على عروسه

ووفقًا للتقارير الواردة من وسائل إعلام برازيلية، فإن الضحية ناژيلا دوياناس ناسيمينتو، البالغة من العمر 34 عامًا، قُتلت بعد ساعات قليلة فقط من إتمام مراسم الزواج، إثر شجار عنيف اندلع بينها وبين زوجها دانييل باربوسا ماريينهو، البالغ من العمر 55 عامًا، وهو عنصر في منذ عام 1998.وبحسب الشرطة المدنية، تصاعد الخلاف بين الزوجين بسرعة داخل مكان الاحتفال، قبل أن يقوم الزوج، وهو يحمل سلاحه الوظيفي، بإطلاق النار على زوجته ثم الفرار من المكان.وأفادت المصادر بأن الطلقات الأولى لم تكن قاتلة، إلا أن المشتبه به عاد لاحقًا إلى موقع الحادث وأطلق النار مجددًا؛ ما أدى إلى وفاة العروس في مكان الحفل رغم محاولات إنقاذها من قبل فرق الإسعاف.كما ذكرت التقارير أن الضحية كانت أمًّا لثلاثة أطفال من علاقة سابقة، وأن أفراد العائلة نجحوا في إخراج الأطفال من موقع الحادث قبل تفاقم المأساة.وبعد الواقعة، قام المشتبه به بالاتصال بنفسه بالحرس البلدي للإبلاغ عن الجريمة.وخلال التحقيقات، صادرت السلطات أدلة مادية من موقع الجريمة شملت فوارغ طلقات وذخائر والسلاح المستخدم، وفق ما أفادت به صحيفة يو أو إل.