ما علاقة النوم المنتظم بضغوط العمل.. الإجابة صادمة

وبحسب الدراسة، تابع الباحثون بيانات 2871 موظفًا كنديًا على مدى 10 سنوات لتحليل العلاقة بين التوتر المهني المزمن والعادات الصحية اليومية، مع التركيز على النوم والنظام الغذائي والنشاط البدني والتدخين واستهلاك الكحول.وبيّنت النتائج أن النوم الصحي يساعد الجسم على استعادة توازنه البيولوجي ويمنح الدماغ فرصة لإعادة تنظيم العمليات العصبية والهرمونية المرتبطة بالتوتر، فيما يؤدي اضطراب النوم إلى ارتفاع هرمونات التوتر مثل “الكورتيزول”، وزيادة احتمالات الإصابة بالقلق والاكتئاب وضعف التركيز وأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.وأكدت الدراسة أن النوم لا ينعكس على النفسية فقط، بل يعزز القدرة على اتخاذ القرار والتحكم بالمشاعر وتحسين الأداء والإنتاجية، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في مواجهة “الاحتراق الوظيفي”.وأشارت إلى أن ممارسة الرياضة والتغذية الصحية تساهمان في دعم الصحة العامة وتقليل آثار التوتر، إلا أنهما لا تعوضان الأضرار العصبية والذهنية الناتجة عن نقص النوم المستمر.وحذّر الباحثون من أن ضغوط العمل المتزايدة وتسارع أنماط الحياة والعمل لساعات طويلة والتداخل بين الحياة المهنية والشخصية أدت إلى تراجع جودة النوم لدى ملايين الأشخاص، داعين المؤسسات إلى اعتماد سياسات أكثر مرونة تراعي الصحة النفسية وتنظيم ساعات العمل وتوفير فترات راحة حقيقية للموظفين.