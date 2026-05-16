غوغل تطلق ميزة جديدة للحد من إدمان التصفح

وأطلقت الشركة على الميزة الجديدة اسم "Pause Point" (نقطة التوقف)، وهي أداة تتيح للمستخدمين اختيار تطبيقات محددة ليظهر قبل فتحها عدّ تنازلي لمدة 10 ثوان.وخلال هذه المهلة، يُطلب من المستخدم التفكير في سبب دخوله إلى التطبيق، في محاولة للحد من الاستخدام العشوائي أو المفرط.وقالت غوغل إن المستخدم يمكنه خلال فترة التوقف ممارسة تمرين تنفس قصير، أو ضبط مؤقت زمني لتجنب قضاء وقت طويل في التصفح، كما يمكنه استعراض صور مفضلة أو الانتقال إلى تطبيقات بديلة، مثل تطبيقات الكتب الصوتية.وأوضحت الشركة أن "أدوات التحكم الحالية، مثل مؤقتات استخدام التطبيقات أو حظرها بالكامل، لا تكون مناسبة دائما، مضيفة أن بعض المستخدمين يحتاجون إلى "حل وسط" يسمح باستخدام التطبيقات لكن بوعي وقصد واضحين".وسيتمكن المستخدمون من تفعيل الميزة على التطبيقات التي يختارونها، في حين لن يكون تعطيلها سهلا، إذ يتطلب الأمر إعادة تشغيل الهاتف لإيقافها، وهو ما قالت الشركة إنه يمنح المستخدم فرصة إضافية للتفكير قبل تعطيل الأداة.وفي سياق التحديثات نفسها، أعلنت غوغل أيضا عن تحديث جديد لأجهزة "Chromebook" يحمل اسم "Googlebook"، ويعتمد بشكل أساسي على منظومة "Gemini" للذكاء الاصطناعي.وقالت الشركة إن الجهاز الجديد يمثل "إعادة تصور" للحواسيب المحمولة، من خلال الانتقال من فكرة نظام التشغيل التقليدي إلى نظام ذكي متكامل يعتمد على تقنيات .وأضافت غوغل: "قبل أكثر من 15 عاما، قدمنا أجهزة Chromebook المصممة لعالم يضع الأولوية للخدمات السحابية، واليوم نرى فرصة لإعادة التفكير في مفهوم الحواسيب المحمولة من جديد، في ظل تطور الأنظمة الذكية".