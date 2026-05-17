تحطم طائرتين أمريكيتين خلال عرض جوي
المزيد
ميزة جديدة في واتساب طال انتظارها
منوعات
2026-05-17 | 10:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,876 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أطلق تطبيق "واتساب" تحديثًا جديدًا لبعض مختبري النسخة التجريبية، يتضمن خيار "بعد القراءة" للرسائل المختفية، وهي ميزة تضمن حذف الرسالة فور قراءتها مباشرة لمنع بقائها في سجل المحادثات.
ومع مؤقت "بعد القراءة" الجديد، يُضيف "
واتساب
" طبقة جديدة من الخصوصية للرسائل المختفية، عند ضبط مُؤقت الرسائل، يُمكن للمستخدمين اختيار جعل رسائلهم تختفي بمجرد قراءتها، وهذا يعني أن الرسالة ستختفي من جهاز المُرسِل بعد فترة زمنية مُحدّدة من إرسالها، بينما ستختفي من جهاز المُستلِم فقط بعد أن يفتح المُستلِم المحادثة وينتهي
العد التنازلي
المُحدّد.
توقيت ذكي للرسائل
ويتوفر هذا التحديث على نظام "أندرويد" أيضًا، حيث يمكن للمستخدمين تفعيل خاصية حذف الرسائل المختفية تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة بـ 5 دقائق، وساعة واحدة، و12 ساعة، بعد انقضاء هذه المدة، يقوم "واتساب" بإزالة الرسالة تلقائيًا، من المحادثة، وإذا لم يفتح المُستلم الرسالة، فستختفي بعد 24 ساعة.
كما يواصل "واتساب" العمل على إضافة سمات دردشة إلى تطبيق الويب، كانت الخطة الأولية تتضمن 49 سمة دردشة، لكن التركيز الآن على الجودة أكثر من الكمية، حيث انخفض العدد الإجمالي للسمات المتاحة حاليًا إلى 39 سمة، ستتضمن 8 سمات خلفيات مختلفة عن الخلفية الافتراضية المعتادة، ما يمنح المحادثات مظهرًا أكثر حيوية مقارنة بالخلفيات الأخرى.
ويُقدّم تحديث "واتساب" للأعمال التجريبي لنظام iOS (26.19.10.72) أيقونة تطبيق جديدة، تتبع نفس تصميم أيقونة "واتساب ماسنجر" المُحدّثة، وهي متوفرة حاليًا فقط في النسخة التجريبية على منصة "TestFlight"، على أن تُطرح للجمهور قريبًا.
ميزة الدردشة المتخفية
وفي سياق متصل، أعلن
مارك زوكربيرغ
عن ميزة الدردشة المتخفية، وهي طريقة جديدة للتفاعل مع "
meta ai
" مع تركيز أكبر على الخصوصية، حيث تبقى التفاعلات مع "Meta AI" خاصة تمامًا، ولا يتم حفظ أي سجل للمحادثات، والرسائل محمية بوساطة المعالجة الخاصة.
وتجعل هذه الميزة "Meta AI" مع الدردشة المتخفية أول نظام ذكاء اصطناعي يوفر خصوصية تامة تتميز بالأمان، وقد أكدت جهات خارجية مستقلة أن بنية الحوسبة السرية تفي بمعايير الخصوصية والأمان الصارمة.
