سماعات من ابل.. "تسمع وترى وتفهم"

وهذه الفكرة تمثل خطوة جديدة في استراتيجية أبل نحو تحويل السماعات من مجرد جهاز صوتي إلى أداة ذكية قادرة على رؤية العالم من حول المستخدم والتفاعل معه بشكل مباشر.لا تلتقط الصوربحسب المعلومات المتاحة، فإن هذه الكاميرات لن تُستخدم لالتقاط الصور أو الفيديو، بل ستكون عبارة عن حساسات بصرية صغيرة تهدف إلى تحليل البيئة المحيطة بالمستخدم.بمعنى آخر، فإن سماعات AirPods لن تصبح كاميرا تُستخدم للتصوير، بل جهازًا يرى لمساعدة في فهم ما يراه المستخدم.كيف تعمل؟الهدف الأساسي من إضافة الكاميرات هو تعزيز قدرات المساعد الصوتي "سيري" عبر ما يُعرف بالذكاء السياقي، حيث يمكن للمستخدم توجيه نظره نحو عنصر معين وطرح سؤال عليه والحصول على معلومات فورية عن الأشياء المحيطة وقراءة النصوص أو الإشارات في الوقت الحقيقي، وتحسين الملاحة في الأماكن المزدحمة أو غير المألوفة.وبهذا تصبح السماعات جزءًا من نظام ذكاء اصطناعي يفهم ما تراه وليس فقط ما تسمعه.مرحلة انتقاليةيرى محللون أن هذه التقنية ليست مجرد تحديث لسماعات AirPods، بل مرحلة انتقالية نحو أجهزة الواقع المعزز مثل نظارات أبل المستقبلية.إدخال الكاميرات في سماعات الأذن قد يساعد أبل على اختبار تقنيات الرؤية الحاسوبية وتحسين التفاعل بين الإنسان والآلة وتقليل الحاجة لاستخدام الهاتف في المهام اليومية.عقبات مهمةرغم الحماس الكبير، تواجه الفكرة عدة عقبات مهمة، من بينها الخصوصية، إذ إن وجود في جهاز يُرتدى في الأذن يثير تساؤلات كبيرة حول الخصوصية، حتى لو لم يتم تسجيل صور مباشرة.في السياق عينه، قد تؤثر إضافة حساسات بصرية وذكاء اصطناعي بشكل كبير في عمر البطارية الصغير أصلًا في AirPods.وبحسب الخبراء، يعتمد نجاح هذه التقنية بشكل كبير على تطور سيري، التي ما زالت بحاجة لتحسينات لتنافس المساعدات الذكية الأخرى.مراحل اختبار متقدمةتشير التقارير إلى أن المشروع ما زال في مراحل اختبار متقدمة، وقد يتغير قبل الإطلاق الرسمي أو حتى يتم تأجيله. لكن الاتجاه واضح، وهو أن أبل تريد تحويل الأجهزة اليومية الصغيرة إلى أدوات ذكية قادرة على رؤية العالم والتفاعل معه.وإذا نجحت أبل في حل تحديات الخصوصية والطاقة، فقد نكون أمام واحدة من أكبر التحولات في عالم الأجهزة القابلة للارتداء منذ ظهور الساعات الذكية.