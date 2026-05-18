في عيد ميلادها الـ43… نانسي عجرم تواصل نجاحها بجولة عالمية وتتصدر التريند عربيًا

وتحوّل عيد ميلاد هذا العام إلى مناسبة فنية شاملة، حيث تصدّر اسمها منصات التواصل خلال الساعات الماضية، مع انتشار واسع لصورها ومقاطع من حفلاتها الأخيرة، إضافة إلى رسائل التهنئة التي انهالت عليها من جمهورها في والعراق ومختلف أنحاء العالم العربي.ويأتي هذا التفاعل الشعبي في ظل استمرار جولتها العالمية الناجحة، التي قدّمت خلالها مجموعة من أبرز أعمالها القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري كبير يعكس استمرار شعبيتها وقدرتها على جذب مختلف الأجيال. وقد لاقت حفلاتها الأخيرة تفاعلاً لافتاً، سواء من حيث الحضور أو الأجواء الفنية التي وصفت بالحماسية والمليئة بالطاقة.شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة كبيرة من التهاني بمناسبة عيد ميلاد نانسي عجرم، حيث تصدّر اسمها قوائم الترند في أكثر من بلد عربي. وتداول الجمهور مقاطع من حفلاتها وصوراً من مسيرتها الفنية، إلى جانب عبارات الإشادة بمشوارها الطويل في عالم الأغنية العربية.كما شارك عدد من الفنانين والإعلاميين في تهنئتها، مشيدين باستمرارية نجاحها وقدرتها على الحفاظ على مكانتها كإحدى أبرز نجمات الغناء العربي خلال العقدين الأخيرين.تُعد نانسي عجرم من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية العربية، إذ استطاعت منذ بداياتها أن تبني قاعدة جماهيرية واسعة بفضل أسلوبها الغنائي القريب من الجمهور، وأعمالها التي حققت انتشاراً كبيراً في مختلف ، بما في ذلك الذي لطالما كان من أكثر الدول تفاعلاً مع أغانيها.وتواصل نانسي اليوم مسيرتها الفنية بخطوات ثابتة، تجمع فيها بين الحفلات الناجحة والإصدارات الغنائية التي تحافظ على حضورها القوي في الساحة الموسيقية.وفي ظل هذا الزخم الفني والجماهيري، يبقى اسم نانسي عجرم حاضراً بقوة في المشهد العربي، حيث يجمع عيد ميلادها هذا العام بين فرحة شخصية ونجاحات فنية متواصلة تؤكد استمرارها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.